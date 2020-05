Co může za náhlou smrt senátora Kubery? Nemocnice konečně připravila pitevní protokol

Poté, co v lednu nečekaně zemřel někdejší předseda Senátu Jaroslav Kubera, se začala objevovat různé teorie o tom, co mohlo za jeho náhlou smrt. Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem teď konečně po velkém tlaku rodiny a médií připravila pitevní protokol.

Není žádným tajemstvím, že se nemocnice předání dokumentu rodině dlouhé měsíce vyhýbala. Podle experta na zdravotnické právo Ondřej Dostál ale přitom nemocnice nemá právo pozůstalým odebírat přístup ke zdravotnické dokumentaci. Nakonec se však rozhoupala a po nátlaku mnohých médií v pondělí odpoledne uvedla, že je protokol k dispozici pro vyzvednutí.

„Pitevní protokol je připraven k vyzvednutí,“ prohlásil mluvčí Krajské zdravotní Ivo Chrástecký.

Reakce rodiny a podání stížnosti

„Paní primářka sdělila médiím, že na zprávu pozapomněla, včera (v neděli) byla odvysílaná reportáž ve 168 hodinách. Tuto odpověď považuji skutečně za neuvěřitelnou a je to samozřejmě z její strany jen výmluva. K oficiální stížnosti, kterou jsme zasílali nemocnici, se dodnes nikdo nevyjádřil krom, že ji předávají ombudsmanovi,“ sdělila Vinšová.

Rodina Jaroslava Kubery již dříve prohlásila, že byl Kubera v posledních dnech života pod velkým tlakem. Důvodem prý byla i jeho plánovaná. Pokud jde o reakci rodiny na jednání nemocnice, dcera Jaroslava Kubery, Vendula Vinšová, uvedla, že považuje jednání nemocnice za neuvěřitelné.

Primářka nemocnice Andrea Vlčková následně v České televizi uvedla, že rodina bude muset kvůli podané stížnosti o pitevní zprávu požádat znovu.

„O zprávu opakovaně zažádal praktický lékař, i když ze zákona toto dělat vůbec nemusí, takže čekáme na další postup paní primářky. Já už jsem odmítla zprávu znovu vyžadovat, protože to nikam nevedlo a paní primářka nás stále tlačila do osobní schůzky, přesto, že na toto taktéž nemá žádný právní nárok. Takže toto je zatím výsledek po téměř 3 měsících,“ dodala k věci.

Expert Ondřej Dostál však v této souvislosti upozornil na to, že takové jednání je nejspíše protizákonné: „K tomu se dá naprosto jednoznačně konstatovat, že pacient má již od roku 2007 a znovu od novely 2011, kde to bylo zopakováno, právo na přístup ke zdravotnické dokumentaci, což platí podle paragrafu 65 i pro pozůstalé. Pokud pacient za života nezakázal pozůstalým přístup do zdravotnické dokumentace, tak mají právo na nahlédnutí do zdravotnické dokumentace, na pořízení kopií nebo výpisu. Tím, že si mohou vybrat jestli chtějí výpis nebo kopii. Takže je zcela nedůvodné, aby kvůli tomu musela paní chodit do nemocnice. Ona tam může poslat buď svého právního zástupce, nebo může podat žádost o kopie a nemocnici nepřísluší o tom spekulovat. Je to paragraf 65 zákona 372/2011 sbírky.“

„K této záležitosti nemá Ústecký kraj relevantní informace,“ vyjádřil se mluvčí Martin Volf.

Kdo může za smrt Kubery?

Pokud jde však o zřizovatele zmiňované nemocnice, kterým je Ústecký kraj, ten se odpovědi na neadekvátnost délky čekání vyhýbá a od zařízení dává ruce pryč.

Již dříve jsme psali, že kolem nečekané smrti někdejšího předsedy Senátu Jaroslava Kubery se začala objevovat spousta otazníků. Někteří si totiž stojí za tím, že Kuberu infarkt postihl kvůli nátlaku Číňanů a Hradu.

Manželka a dcera zemřelého předsedy Senátu sdělily reportérům pořadu České televize 168 hodin, že poslední dny života Jaroslava Kubery zásadně ovlivnily dvě události. První z nich měl být lednový oběd s prezidentem Milošem Zemanem, kde mu byl zřejmě předán výhružný dopis Číňanů, a druhou pak byla schůzka s čínským velvyslancem, která se jen mezi čtyřma očima uskutečnila tři dny před Kuberovou smrtí.

Připomeňme, že na roli Hradu v nátlaku na Kuberu se několika dopisy dotazoval i současný předseda Senátu Miloš Vystrčil. Ten však na odpovědi stále čeká.

„Můj poslední dopis je oznamovací a sděluji v něm panu prezidentovi, že ta odpověď, která mi přišla na předchozí dopis od pana Mynáře, není z mé strany považována za odpověď. Od té doby Hrad mlčí,“ uvedl s tím, že se bude chtít o záležitosti promluvit přímo s Milošem Zemanem.

Cesta na Tchaj-wan jako problém pro Čínu

„Chystám se, že budu realizovat všechny věci, které jsem slíbil, když nedošlo k dohodě ohledně našeho postoje k čínskému velvyslanectví na té schůzce v březnu. Tehdy jsem říkal, že se budu snažit ty věci probrat jak s ministrem zahraničních věcí, tak s panem prezidentem. Potom ale přišla koronavirová krize , takže se to zpozdilo, ale pro mě ten případ v tuto chvíli uzavřený není. Snaha probrat to s prezidentem je v logice věci,“ uvedl Vystrčil.

Zajímavým faktem je však to, že Kuberova plánovaná cesta na Tchaj-wan přitom nemusela být pro Čínu problémem, kdyby dotyčný nestal předsedou Senátu. Ředitel Sekretariátu předsedy Senátu Petr Kostka totiž uvedl, že pozvánka k návštěvě přišla ještě v době, kdy byl politik ODS místopředsedou.

„Jako místopředsedu jej tam pozvala tchajwanská kulturní a obchodní mise, která má v Praze zastoupení. Oni zkrátka zvou místopředsedy. Ze Senátu tam již byla například paní místopředsedkyně Horská, pan místopředseda Horník, dříve zase místopředseda Přemysl Sobotka, nebo Petr Pithart. Zvát místopředsedy bylo zřejmě jak pro Čínu tak Tchaj-wan přijatelné. Pan Kubera pozvání přijal ještě v roli místopředsedy. Pak se stal předsedou, ale to pozvání platilo dál,“ uvedl.

Kubera navíc podle jeho slov chtěl na Tchaj-wan jet i jako předseda a prý tuto myšlenku dlouho zvažoval, a to ze všech možných stran a úhlů. Dodal také, že on sám předsedovi Senátu radil, aby na Tchaj-wan jel.

„My jsme si v tomhle rozuměli, ostatně jako ve všech dalších věcech. Upozorňoval jsem na rizika, ale zároveň jsem si myslel, že když už to řekl do těch médií, tak že by tam odjet měl. V myšlence odletět na Tchaj-wan jsem ho spíše podporoval,“ doplnil.

Jaroslav Kubera zemřel náhle dne 20. ledna 2020 ve věku 72 let. Působil jako předseda Senátu ČR, člen ODS a dlouholetý primátor Teplic.