Proč Česko zvládá koronavirus lépe než ostatní? Václav Klaus ml. nabízí zevrubné vysvětlení

Předseda Trikolóry Václav Klaus mladší rozebírá hlavní faktory úspěchů Česka v boji proti covidu-19 a stejně tak uvádí, co se ukázalo jako nefunkční. Vysoce hodnotí kvalitu českého zdravotnictví a podotýká, že na rozdíl od globálních institucí národní státy prokázaly svou účinnost. Zdůraznil rovněž význam rodinných vazeb a soudržnost Čechů.

Český poslanec a šéf politického hnutí Trikolóra Václav Klaus mladší považuje současný vývoj situace v České republice za jednoznačně příznivý, zvláště ve srovnání se stavem, jenž byl před několika týdny. Svědčí o tom výrazné snížení nárůstu počtu nově nakažených, podotýká Klaus mladší. Podle něj se dá úspěch Čechů v boji proti pandemii covid-19 vysvětlit několika faktory.

Nehledě na malou pozornost vůči výhodám českého zdravotnického systému v posledních letech, nynější krize ukázala jeho vysokou účinnost, tvrdí šéf Trikolóry. Jedním z důkazů tohoto tvrzení je to, že se dokonce i mnozí zámožní Češi rozhodli léčit v tuzemsku. Do nejsilnějších stránek českého zdravotnictví podle Klause mladšího patří například léčba infekčních onemocnění, intenzivní a interní péče, traumatologie a řada dalších odvětví.

Selhání nadnárodních institucí

Nejdůležitější výhodou České republiky je její národ, který český politik považuje za soudržný. K lepšímu zvládnutí problémů spojených s pandemií přispělo i to, že je obyvatelstvo Česka homogenní na rozdíl od řady dalších států Evropské unie a Severní Ameriky, kde potřeba rychlé koordinace narážela například na jazykové bariéry. Dalšími důležitými faktory jsou třeba sociální rozdíly, míra vzdělanosti a disciplíny. Ve všech zmíněných aspektech měla Česká republika dostatečnou míru homogenity. Podle názoru Klause mladšího je i pracovitost českého národa právě tím, co velmi pomáhá republice zvládnout krizi, a to především z ekonomického hlediska. V souvislosti s tím český poslanec vyjadřuje své přesvědčení, že bychom neměli spoléhat na jakousi všemocnost státu, který bude nekonečně kompenzovat finanční a ekonomické důsledky koronakrize, ale musíme se pomalu vracet ke své práci.

Krize způsobená šířením pandemie covid-19 názorně ukázala obrovský význam tradičních hodnot, a sice rodinných vazeb, myslí si Václav Klaus mladší. Tvrdí totiž, že právě pomoc a podpora ze strany rodiny často pomáhaly seniorům přežit tuto krizi.

Dá se říct, že národní státy mohou slavit vítězství nad globálními organizacemi z hlediska míry úspěšnosti v boji proti pandemii covid-19. Během krize se národní stát stal hlavním aktérem, jenž má přijímat veškerá opatření a chránit své občany. Zcela jinak to bylo v případě nadnárodních institucí, které podle českého poslance prokázaly mizivou účinnost.

„Co nefungovalo? Všechno globální. OSN, Evropská unie, Světová zdravotnická organizace a vše podobné okolo. Nulová zodpovědnost, nulový mandát,“ dospěl k závěru Václav Klaus mladší.