Starosta pražských Řeporyjí Pavel Novotný informoval o svém záměru stát se poslancem PS PČR. Uvedl, že má v plánu kandidovat do Sněmovny už v příštím roce a myslí si, že jeho schopnosti vyhrožovat a blafovat mohou přispět k úspěchu. Ujistil rovněž, že se bude i nadále věnovat zahraničněpolitické agendě.

Pražský starosta a člen ODS Pavel Novotný, jenž se momentálně nachází pod policejní ochranou, informoval o tom, že v příštím roce hodlá kandidovat do Poslanecké sněmovny. Uvádí se, že odhodlání Novotného stát se poslancem má podporu ze strany řady vrcholných představitelů ODS v Praze. Jedná se především o Tomáše Portlíka, jenž zastává funkci předsedy regionálního sdružení a Alexandru Udženuji, bývalou 1. místopředsedkyni ODS.

„Po kongresu jsem dospěl, pochopil jsem, co to je strana, co region a co oblast. Že to je trochu složitější organismus, než jsem si myslel. Když jsem kandidoval na prvního místopředsedu, nemohlo mi uniknout, jak se otřásl region i moje oblast. Prostě nový hráč na šachovnici, a to se ne každému líbí. Takže se ze mě stal velkej kluk,“ říká pražský politik.

Pavel Novotný je přesvědčen, že má již dostatečnou zkušenost k tomu, aby se ucházel o poslanecké křeslo ve Sněmovně. Jak se řeporyjský starosta přiznal, jeho původní ambicí byla snaha získat post v pražském magistrátu. Od tohoto záměru však Novotný postupem času ustoupil, a to kvůli malé předpokládané podpoře ze strany představitelů pražské ODS.

Podle slov Novotného už má rozhodnuto, z jaké pozice bude kandidovat do Sněmovny. Vzhledem k tomu, že nemá šanci se dostat na volitelné místo, chce si zvolit jinou opci. „Prointrikovat se na poslední místo kandidátky, to by za rok a čtvrt s mými schopnostmi vyhrožovat a blafovat mohlo vyjít. Takže prostě rozkážu ODS, aby mě dala na poslední místo,“ sdělil své plány Novotný. Uvedl také, že nevylučuje možnost toho, že někdy v budoucnu se dostane i na pražský magistrát.

Pomník vlasovcům v Řeporyjích

Odhalení pomníku vojákům Ruské osvobozenecké armády v Řeporyjích se uskutečnilo na konci dubna. Pavel Novotný tvrdí, že termín odhalení byl předem plánován a nemá nic společného s jeho údajnou snahou vyprovokovat Moskvu. Právě proto ani neuvažoval nad tím, aby ten termím posunul, tvrdí pražský starosta.

„Že bych uhnul nebo to odložil, jsem neuvažoval ani na vteřinu. Proč? Mám silnější armádu než Rusové,“ prohlásil Novotný.

Přitom pražský politik neodmítá, že se chce i nadále věnovat zahraniční politice. Považuje se za zkušeného politika, který se vyzná v mezinárodních děních a popírá předpoklady, že by se řídil nějakými pokyny z ministerstva zahraničí. Podle něj není nic špatného na tom, aby se pražští komunální politici zabývali mezinárodní politikou. „Holt v této době, kdy máme vládu opřenou o komunisty, si já myslím, že to je namístě. A budeme v tom pokračovat,“ sdělil svůj záměr Pavel Novotný.