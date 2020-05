„Spící kníže nepomáhá, afro Feriho je cool, ale přebít hříchy Kalouska nemůže.“ Konečná vyprášila TOP 09

Předsedkyně opoziční strany TOP 09 Markéta Pekarová Adamová začala se sbírkou podpisů pro odvolání místopředsedy Sněmovny za KSČM Vojtěcha Filipa. Obvinila jej z toho, že pomáhá hájit zájmy Ruska a osočuje opoziční politiky z propagace fašismu. Podle Konečné se však jedná pouze o snahu zviditelnit vlastní stranu.

„TOP 09 už neví, jak by se zviditelnila. Spící kníže nepomáhá, afro Feriho je fajn a cool, ale přebít hříchy Kalouska nemůže, tak hlavní dáma TOP 09 Pekarová Adamová sáhla k osvědčené zbrani – antikomunismu a rusofobii. Chce odvolat předsedu KSČM Filipa z vedení Sněmovny, protože nesnese demokratickou diskuzi a svobodu projevu, kterou se tak rádi topáci zaklínají,“ napsala na Facebooku.

„Zároveň za každým rohem vidí ruského agenta. Je to k smíchu. Spíš si myslím, že se její stranický kolega z TOP 09 – starosta Kolář – bojí kritiky za své činy. Ale chápu, že je to jednodušší hodit na Rusko,“ uvedla.

Starostu Městské části Praha 6 Ondřeje Koláře (TOP 09), který nechal odstranit pomník maršála I. S. Koněva, dále obvinila z toho, že se bojí kritiky za své činy, a proto ze všeho obviňuje Rusko.

Obavy z Ruska vyjádřil i předseda Senátu Miloš Vystrčil.

„Jsem nervózní z Ruska i z Číny. Podle mého názoru se těmto velmocím daří nás oslabovat tím, že nás rozdělují. Ať se to týká Koněva, Tachj-wanu, nebo přístupu ke koronavirové krizi,“ uvedl Vystrčil.

Pekarová: Nejsme ruská gubernie!

Mezitím předsedkyně TOP 09 ohlásila, že chce zařadit do jednání Poslanecké sněmovny bod Vměšování Ruska do vnitřních záležitostí České republiky. Příčinou je informace, jež byla zveřejněna v týdeníku Respekt, o tom, že se do Česka dostavil ruský agent s diplomatickým pasem, jenž může představovat hrozbu pro starostu Prahy 6 Koláře, starostu Řeporyjí Pavla Novotného (ODS) a primátora Zdeňka Hřiba (Piráti). Tato třetice je nyní pod policejní ochranou.

Informaci zveřejněnou v Respektu ovšem označila za názor Bezpečnostní informační služby (BIS)

„Absurdní stav, o kterém se nám po roce 1989 už ani nesnilo. A přesto se v něm nacházíme. Rusko chce opět aktivně rozhodovat o tom, co smíme a co ne. A když je neposlechneme po dobrém, bude to po zlém. Česká vláda však po celou dobu mlčí a schovává se jen za ministra zahraničí. V tomhle případě platí, že na hrubý pytel patří hrubá záplata,“ napsala. „Není možné, aby se po našich ulicích pohyboval ruský nebezpečný agent, byť s diplomatickým krytím. Takový člověk musí být okamžitě vyhoštěn,“ poznamenala.

„Česko není ruská gubernie!“ stojí dále v příspěvku.

Informací zveřejněnou v Respektu se bude ve středu zabývat poslanecký výbor pro bezpečnost. Neveřejného jednání se účastní ředitel BIS Michal Koudelka, ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Přizván bude i policejní prezident Jan Švejdar.