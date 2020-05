ČR požádalo Rusko o jednání podle vzájemné smlouvy o spolupráci. Chce si tak vyjasnit spory o sochu Koněva

Tyto informace ministr uvedl ve Sněmovně v reakci na snahu části opozice, aby se dnes dolní komora vztahy s Ruskem zabývala a místo vlády razantněji vystoupila proti ruskému vměšování se do českých záležitostí.

„Politizace těchto témat může být kontraproduktivní. Prosím, dejte prostor diplomacii,“ požádal poslance Petříček.

Výhrady poslanců a poslankyň

Podle jeho názoru je nyní třeba využít standardního mechanismu. Doplnil však, že žádost ve formě nóty o zahájení konzultací byla ruské straně předložena poprvé od přijetí smlouvy.

Někteří poslanci a poslankyně se však na Petříčka obraceli s tím, že se česká vláda k ruské diplomatické a zpravodajské agresi zatím nevyjádřila. Myslí si to například předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. Ta dokonce prohlásila, že je na místě vyhoštění ruských zpravodajců působících pod diplomatickým krytím. Petříček však v této souvislosti připomněl, že proti ruskému vměšování do záležitostí českého státu se v uplynulých dnech ohradil nejen on, ale také premiér Andrej Babiš.

Kromě toho Pekarová Adamová poukázala také na proruskou dezinformační kampaň, na kybernetické útoky na české ministerstvo zahraničí a nemocnicem, a rovněž nevynechala ani útoky proti českým lokálním politikům.

Kauza „ruského agenta“ a ochranka pro politiky

Připomeňme, že se v současné době pod policejní ochranou nachází pražský primátor Zdeněk Hřib, starosta Prahy 6 Ondřej Kolář a starosta pražských Řeporyjí Pavel Novotný (ODS).

Týdeník Respekt s odkazem na zdroj v místních speciálních službách informoval , že údajně před třemi týdny do Prahy přiletěl jakýsi muž s ruským diplomatickým pasem, který měl ve svém kufru smrtelný jed ricin. Muž pak pokračoval na velvyslanectví Ruské federace v diplomatickém autě, které na něj čekalo.Jak naznačil týdeník, jed mohl být určen pro pražské komunální politiky.

Z tohoto důvodu nyní starostu městské části Praha 6 Ondřeje Koláře a primátora Prahy Zdeňka Hřiba hlídá ochranka. Ti jsou totiž spjati s demolicí pomníku maršála Koněva a přejmenováním náměstí před ruským velvyslanectvím na náměstí Borise Němcova. Pod dohledem je však také řeporyjský starosta Pavel Novotný, který má na svědomí výstavbu pomníku vlasovcům.

Na celou kauzu již reagovalo několik politiků, ale také české i ruské velvyslanectví. Ruští činitelé pohrozili těmto politikům trestním stíháním.

Odvolání Filipa

K ruské kritice českých komunálních politiků se v nedělním pořadu Otázky Václava Moravce připojil také předseda českých komunistů Vojtěch Filip.

„Oni jsou ti, kteří tady oslavují fašismus. Postavit památník vlasovcům je jako postavit pomník fašismu,“ uvedl.

Opozice tak v souvislosti s tím chce iniciovat jeho odvolání. Zmiňme však, že k takovému kroku potřebuje nashromáždit 40 poslaneckých podpisů. Svého asi opozice nedosáhne vzhledem k tomu, že vládní ANO a ČSSD se o podporu komunistů opírají.