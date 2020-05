Šéf čučkařů promluví ve Sněmovně o „ruském agentovi“ s kufříkem. „Ten se často převléká za našince,“ vzkazuje Ondráček

Ve středu proběhne jednání bezpečnostního výboru PS PČR, jehož tématem se stane údajný příjezd agenta ruských tajných služeb do Prahy. Této schůze by se měli zúčastnit ředitel BIS Michal Koudelka, ministr vnitra Jan Hamáček a prezident Policie ČR Jan Švejdar. Uvádí se, že jednání bude neveřejné.

Český poslanec Jan Bartošek dnes oznámil, že bezpečnostní výbor Poslanecké sněmovny má ve středu ráno projednat kauzu spojenou s údajným příletem občana Ruské federace do Prahy, který měl být vybaven smrtícím jedem ricinem za účelem likvidace pražského starosty Ondřeje Koláře. Informace o možném příletu agenta ruských tajných služeb byla zveřejněna v článku týdeníku Respekt na konci dubna. Iniciativa projednat tuto kauzu na neveřejné schůzi bezpečnostního výboru PS PČR pocházela od samotného českého poslance.

Podle slov místopředsedy KDU-ČSL Jana Bartoška on sám během zítřejší schůze plánuje položit řadu důležitých otázek. Jednou z nich je to, zda únik takové informace do médií byl v rámci zákona a pokud ne, jak na tuto skutečnost bude reagovat BIS či ministerstvo vnitra. Dosud není jasné, zda existuje nějaká skutečná hrozba pro Českou republiku a její občany a jak by na tuto údajnou hrozbu Česko mělo odpovědět.

Předseda bezpečnostního výboru Radek Koten uvedl, že v současné době nedisponuje žádnou ověřenou informací ohledně této kauzy. „Nevíme k tomu nic víc, než jsme se dozvěděli z periodik. Rádi bychom věděli, jak to skutečně je, aby tady nevznikaly nějaké dohady, nějaké hysterie, že tady běhají agenti s kufříkem s ricinem,“ řekl český poslanec Radek Koten.

Neveřejné jednání o tajném ruském agentovi

Místopředseda výboru pro bezpečnost Zdeněk Ondráček na svém facebookovém účtu informoval o své účasti na zítřejší schůzi.

„Přátelé, mediální kauzou o ruském agentovi s kufříkem se bude zabývat i výbor pro bezpečnost. Jednání bude logicky neveřejné,“ napsal český poslanec.

Mnozí uživatelé vyslovili svou nespokojenost s tím, že jednání bude probíhat v neveřejném režimu. Jeden z komentujících položil otázku, zda alespoň závěr jednání bude přístupný veřejnosti.

„Bude závěr z jednání pak alespoň veřejný, např. ve smyslu: Potvrzujeme, že je tady agent, který chtěl zavraždit Koláře a spol. nebo není a všechno si to vymyslel pisálek, který by měl být potrestaný za šíření dezinformace?“ dotazoval se uživatel jménem Otto Kmeťo.

Ondráček na tuto otázku reagoval a uvedl, že zatím nemá žádné informace. „Nevím, co se dozvíme, natož jaký bude závěr. Já nevím, zda tu agent je a ani to nemám jak prověřit. My dostaneme informace a budeme se ptát,“ odpověděl místopředseda bezpečnostního výboru Ondráček.

Další uživatelé vyjádřili své pochyby ohledně toho, zda se vůbec podaří získat nějaké informace.

„Snad ho odhalíte, no. Bude to ale určitě fuška, protože on bude dozajista rafinovanej,“ sdílel svůj názor Miroslav Hubáček. „Dokonce se často převlékají za našince,“ reagoval na tento komentář Zdeněk Ondráček.