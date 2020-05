Zeman ke kauze „ruského agenta” s jedem v kufříku: Ricin je projímadlo. Zpravodajci nic nepotvrdili

Prezident Miloš Zeman se dnes v pořadu Dvacet minut Radiožurnálu vyjádřil k údajné hrozbě ze strany Ruska pro pražské komunální politiky. Podle prezidenta žádná ze tří českých bezpečnostních služeb nepotvrdila, že by politikům něco hrozilo.

Podle Zemana policejní ochrana, kterou dostali pražský primátor Zdeněk Hřib, starosta městské části Praha 6 Ondřej Kolář a starosta pražských Řeporyjí Pavel Novotný, by mohla být PR.

„Není to součást jejich snahy se zviditelnit?” okomentoval Zeman informace, že policie musí chránit komunální politiky. Jak dodal, je otázkou, jestli nepožádali o ochranu sami.

Zeman odmítl zprávu týdeníku Respekt, který s odvoláním na vlastní nejmenované zdroje napsal, že do Prahy údajně přicestoval ruský agent s kufříkem, ve kterém měl mít smrtící jed ricin.

Prezident prohlásil, že tato zpráva ho pobavila a upozornil, že ricin je projímadlo. „Kdyby k tomu došlo, museli by to potvrdit naši zpravodajci, ale to se zatím nestalo,” vysvětlil Zeman.

Prezident se také pozastavil nad trestním stíháním viníků demolice sochy maršála Koněva, které zahájilo Rusko. Podle Zemana politikům nic nehrozí, pokud nevyjedou do Ruska. Z jeho hlediska však jde o přemrštěnou reakci na hloupost, kterou udělali bezvýznamní čeští politici ve snaze na sebe nějak upozornit.

„Praha 6, Praha a Řeporyje se mají starat o své osídlení a celostátní politiku nechat na politicích,” dodal Zeman.

Odstranění pomníku maršála Koněva

Dne 3. dubna 2020 radnice Prahy 6 nechala demontovat sochu maršála Koněva a realizovala tím rozhodnutí ze září minulého roku, kdy městská část odhlasovala odstranění pomníku. Socha by měla skončit v Muzeu paměti 20. století, které plánuje vybudovat hlavní město, ale zatím se nachází v depozitáři.

Demontáž za nouzového stavu, kdy je v zemi striktně omezen volný pohyb na veřejnosti, starosta Ondřej Kolář vysvětlil tím, aby odstranění pomníku proběhlo bez zbytečného „humbuku“. Dříve se před sochou opakovaně scházeli zastánci zachování památníku.

Ruské ministerstvo zahraničních věcí po odstranění sochy avizovalo, že incident nenechá bez reakce. Na české ministerstvo zahraničí zamířila protestní nóta. Zároveň mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov prohlásil, že Kreml očekává obnovení pomníku buď v české zemi nebo na území Ruska.

V souvislosti s odstraněním pomníku v Rusku zahájeno trestní řízení. Ruští vyšetřovatelé chtějí potrestat osoby, které jsou odpovědné za demolici sochy. Podle ruského práva by viníci mohli být odsouzeni až k jednomu roku nápravných prací v případě, že stanou před ruskou justicí.