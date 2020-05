Kolář, Hřib a pár facek. Generál Blaško prozradil, co ve skutečnosti stojí za kauzou „ruského agenta“ s ricinem

Hned v úvodu rozhovoru přišla řeč na danou kauzu. V této souvislosti Blaško uvedl, že ať starosta pražských Řeporyjí Pavel Novotný, pražský primátor Zdeněk Hřib a starosta Prahy 6 Ondřej Kolář „už udělali, co udělali, ruskému medvědovi nestojí ani za to, aby se ohnul“. Podle jeho slov je celá kauza hloupost nejvyššího kalibru.

„Pokud by něco podobného chtěli udělat, tak úplně jinak, jinde a nebudou si nabíhat. Podle mě je to totální nesmysl a oni si tím nějakým způsobem řeší jakési svoje ego,“ uvádí.

Svůj názor na věc vysvětluje tím, že přeci tajné služby takovým způsobem nepracují. „Pokud by tak pracovaly, tak už nejsou tajné služby, ale veřejné služby a najednou se všichni dozvíme, že sem letí agent z Ruska s jedem v batohu, který tu bude rozprostírat kvůli třem lidem… to je nesmysl. Ať se na mě nikdo nezlobí, ale kdo má o této problematice trochu povědomost, tak se musí smát, až mu praská bránice,“ reagoval.

Vyzval také všechny, aby se zamysleli nad tím, „proč by v této vypjaté chvíli ausgerechnet běžely zpravodajské bezpečnostní služby a předaly to do médií“ a „komu a čemu to vlastně slouží“.

Dodal také, že se nestačí divit tomu, jak někteří politici o této kauze uvažují. Zmínil například projev šéfky TOP 09 Markéty Pekarové Adamové, jejíž názor označil za naprosto nenormální a scestný.

Komu slouží vypuštění takové informace?

Blaško se mimo jiné pokusil odpovědět na to, komu slouží vypouštění takových informací, zvláště pokud nejsou pravdivé.

„Jen těm, kdo tu rozdmýchávají protiruské vášně, které začaly motanicí kolem maršála Koněva, a říkají, aby se Rusko nevměšovalo do vnitřních záležitostí Česka. Jestliže někdo takhle postupuje a dokonce primátor Hřib vykládá, že Sovětská armáda vstoupila do již osvobozené Prahy... Já tedy nevím, kde primátor Hřib tyto vědomosti sbírá, asi pravděpodobně od těch, co už zemřeli, protože mu předali vzkazy ze záhrobí. Podle něj to, co je podáváno v dějepise, není pravda,“ myslí si.

„Ale zase se rozdmýchávají vášně proti Rusku. Podle mého se začíná ukazovat, že v chaosu, který způsobil koronavirus, by se s největší pravděpodobností také mohlo stát, že tak, jak chtějí někteří čelní představitelé různých stran vystoupit z Evropské unie, potažmo ze Severoatlantické aliance, tak je potřeba tady vytvořit nějakého nepřítele s obrovskými chapadly, svaly, aby se lidé začali bát,“ dodal.

Informace v Respektu

Europoslanec také doplnil, že opravdu neví, co se to dnes děje a zamýšlí se nad tím, zda vůbec takoví lidé chodili někdy do školy.

Řeč přišla také na to, jak si dotyčný vysvětluje skutečnost, že se taková informace objevila právě v médiích. Konkrétně v týdeníku Respekt. Na to reagoval slovy, že velmi pochybuje o tom, že by zpravodajské služby, či jakákoliv ze služeb, které se zabývají těmito otázkami, poskytly nějakému novináři podobnou informaci.

„Takové informace se podávají prezidentovi a předsedovi vlády. Jestliže jeden nebo druhý uzná za vhodné, aby tato informace byla zveřejněna, tak buď dají pokyn, aby zveřejněna byla, nebo ji zveřejní sami. Jinak veškeré informace, které tečou do těchto dvou kanceláří, jsou charakteru, o kterém si mohou pánové Hřibové, Kolářové a Novotní nechat jenom zdát,“ uvádí.

Někteří dokonce uvádí, že se redakce Respektu vědomě podílí na tažení proti Rusku. K tomu dodal, že s tímto názorem souhlasí, jelikož přesně tak to na něj působí. Doplnil také, že „opět je potřeba vytvořit nějakého velkého nepřítele, aby se lidé začali bát a opustili myšlenku něco měnit“.

Hrozí politikům reálné nebezpečí?

„Jim hrozí asi takové reálné nebezpečí, že je někdo potká na ulici a nafackuje jim. Ale že by je někdo vraždil, o tom silně pochybuji,“ míní.

V neposlední řadě se dotyčný v rozhovoru věnoval tomu, zda zmiňovaným třem politikům opravdu hrozí. Na to má generálmajor jasný názor.

K aktérům všech těchto událostí pak uvedl, že jejich činy (odstranění sochy Koněva, vybudování pomníku vlasovcům či přejmenování náměstí na náměstí Borise Němcova) vnímá jako provokaci.

„To jsou lidé, kterým se říká „užiteční idioti“, protože vším, co dělají, se ukazují jen jako nastrčené figury, které sice mají svůj vlastní náhled, ale že jsou řízeni někým zcela úplně jiným, v jehož zájmu a žoldu tito tři pracují,“ vyjádřil svůj názor na politiky.