S rouškami se po 17. květnu nerozloučíme. Ústřední krizový štáb však prozradil, kdy skončí jejich nošení

Prezident České stomatologické komory a člen Ústředního krizového štábu Roman Šmucler dnes na svém účtu na Twitteru uvedl, že povinné nošení roušek na veřejnosti by mohlo skončit už 17. května.

„Na krizovém štábu jsme se domluvili, že po skončení krizového stavu skončí plošné nošení roušek. To znamená, že by to mělo být upravené podle nějaké německé metody,“ tvrdil Šmucler s tím, že od tohoto data by se roušky nosily pouze ve vozidlech MHD a jiných uzavřených prostorech.

Moje malá vítězství- plošné nošení roušek skončí s nouzovým stavem! Udělal bych to dříve ale je to zkrácení! 👍😀Záchranky dostanou odměny!Díky @ZdravkoOnline ! 👍

Jinak- ekonomické dopady horší, než se čekalo.... Za lékař jsem řekl- chceme obnovit ekonomiku.

Šéf štábu a ministr vnitra Jan Hamáček ovšem vzápětí upozornil, že žádné rozhodnutí nebo doporučení na jednání nepadlo.

„Ústřední krizový štáb nepřijal žádné rozhodnutí či doporučení k ukončení nošení roušek. Tato věc je v kompetenci ministerstva zdravotnictví a řídí se jeho mimořádným opatřením,“ napsal Hamáček na Twitteru.

Ústřední krizový štáb nepřijal žádné rozhodnutí či doporučení k ukončení nošení roušek. Tato věc je v kompetenci @ZdravkoOnline a řídí se jeho mimořádným opatřenim. Nošení roušek nemá vazbu na trvání nouzového stavu.

Šmucler později své tvrzení upravil.

„Doplněk. Ústřední krizový štáb řešil konec plošného stavu, ale ukončení musí schválit někdo jiný. Věřím, že se to stane, ale osobně to už dál neovlivním a už vůbec nerozhodnu,“ poznamenal Šmucler poté, co Hamáček danou informaci vyvrátil.

Doplněk. Ústřední krizový štáb řešil konec plošného stavu, ale ukončení musí schválit někdo jiný. Věřím, že se to stane, ale osobně to už dál neovlivním a už vůbec nerozhodnu.

Připomeňme, že Ústřední krizový štáb spadá pod ministerstvo vnitra, skládá se z třicítky expertů. Zasedá každou středu.

Vojtěch o zrušení povinného nošení roušek: Toto rozhodnutí není možné uspěchat

„Určitě i poté bude tato povinnost určitou dobu platit. V době rozvolňování opatření, kdy se lidé začínají více potkávat, mají roušky ještě větší význam. O tom, kdy bychom mohli roušky odložit a v jakých situacích, bude jednat epidemiologická skupina pana docenta Maďara. Toto rozhodnutí není možné uspěchat,“ poznamenal ministr.

Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha bude o tom, kdy roušky sundáme, jednat pracovní skupina epidemiologa Rastislava Maďara. Na dotaz ČTK také napsal, že plošné nošení roušek není vázáno na nouzový stav.

Již dříve, konkrétně na konci dubna, se Vojtěch v rozhovoru pro portál Novinky.cz pokusil přiblížit určité datum.

„Roušky jako takové by měly být ještě minimálně dva měsíce povinné. Samozřejmě s výjimkami, jako jsme to učinili u dětí s autismem. Mohou se týkat i výkonných umělců, kterým to samozřejmě vadí, když chtějí točit filmy. Umím si představit, že potom uděláme rozlišení v tom, jestli se člověk pohybuje v uzavřeném prostoru nebo venku, ale do června by ta povinnost platit měla,“ dodal tehdy k věci.

Na povinné nošení roušek ale navazují i další věci. Někteří například tápou v tom, jak to bude s rouškami, až se otevřou restaurace. To ještě musí vláda, dle Vojtěcha, promyslet. Podle něj však bude režim v restauracích zpočátku omezen – denní režim, omezený počet hostů apod.

„Pokud jde o roušky, je logické, že nebudou moci být na tváři lidí po celou dobu, to by nedávalo smysl. Ale je možné, že zavedeme, že po dobu, kdy člověk konzumuje jídlo nebo pití, tak ji může sundat, ale pak by si ji měl nasadit. Bude ji mít stále na krku a bude si ji nasazovat, pokud bude v přímém kontaktu s druhou osobou,“ uvedl.

Povinné nošení roušek

Zákaz pohybu na veřejnosti bez roušek či šátků platí od 19. března. Vláda se tehdy usnesla, že všem osobám zakazuje pobyt a pohyb mimo bydliště bez ochranných prostředků dýchacích cest. Jako ochranné prostředky se počítají roušky, respirátory, ústenky, šátky, šály či jiné prostředky, které brání šíření kapének.

Výjimku mají například děti od dvou do sedmi let v mateřských školách nebo dětských skupinách, řidiči veřejné dopravy v uzavřených kabinách, členové domácnosti jedoucí v jednom autě, autisté, děti do dvou let nebo za určitých podmínek umělci provádějící autorské dílo.