Šéf čučkařů nedokázal potvrdit informace Respektu o muži s „ricinem v kufříku“

Podle slov jednoho z nejmenovaných členů výboru, která uvádí Deník N., Koudelka během zasedání, které trvalo hodinu a půl, řekl, že do České republiky přicestoval ruský diplomat, který by podle jeho názoru mohl údajně představovat hrozbu pro pražské komunální politiky. Neplánuje se však jeho vyhoštění ze země, neboť proti němu neexistují žádné přímé důkazy.

Účastníci jednání, kterého se zúčastnil místopředseda vlády a ministr vnitra Jan Hamáček a policejní prezident Jan Švejdar, považovali jednání kontrarozvědky za přiměřené a vyjádřili úřadu svou podporu.

Usneseni bezpečnostniho výboru @snemovna k ochraně tří komunalních politiků. Bod II doporučuji. pic.twitter.com/3g5zYyKjfw — Stepanka Martanova (@stepankajanda64) May 6, 2020

Muž s ricinem

Týdeník Respekt přednedávnem s odvoláním na zdroj z místních tajných služeb uvedl, že do Prahy před třemi týdny z Ruska přicestoval muž s ruským diplomatickým pasem a měl v kufru smrtící jed ricin. Podle zdroje by dotyčný mohl představovat nebezpečí pro české komunální politiky. V souvislosti s tím tak pražský primátor Zdeněk Hřib, starosta městské části Praha 6 Ondřej Kolář a starosta pražských Řeporyjí Pavel Novotný dostali ochranku. Podle informací týdeníku se obavy o bezpečnost politiků objevily poté, co byl z pražského náměstí Interbrigády odstraněn pomník sovětského maršála Koněva.

Podle ruského ministra zahraničí Sergeje Lavrova jsou taková tvrzení v rozporu se zdravým rozumem. „Pokud jste našli v portfoliu jakéhokoliv cestujícího s jedovatou látku smrtících vlastností, jak jste mohli tuto osobu pustit? A jak mu dovolíte, aby zůstal na vašem území? Je to prostě podle mého názoru nemyslitelné,“ prohlásil.

Prezident Miloš Zeman k situaci uvedl, že žádná ze tří českých bezpečnostních služeb nepotvrdila, že by politikům něco hrozilo.

Odstranění pomníku maršála Koněva

Dne 3. dubna 2020 radnice Prahy 6 nechala demontovat sochu maršála Koněva a realizovala tím rozhodnutí ze září minulého roku, kdy městská část odhlasovala odstranění pomníku. Socha by měla skončit v Muzeu paměti 20. století, které plánuje vybudovat hlavní město, ale zatím se nachází v depozitáři.

V souvislosti s odstraněním pomníku maršála Koněva bylo v Rusku zahájeno trestní řízení. Ruští vyšetřovatelé chtějí potrestat osoby, které jsou odpovědné za demolici sochy. Podle ruského práva by viníci mohli být odsouzeni až k jednomu roku nápravných prací v případě, že stanou před ruskou justicí.