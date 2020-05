Vachatová z Trikolóry nenechala na Kolářovi ani nit suchou: Neměla bych z něj radost jako žena. Slaboch, zoufalec, hanba

„Ondřej Kolář, starosta Prahy 6 za Top09, napsal Ursule von der Leyenové dopis. A chtělo to notnou dávku odvahy. Jít s tím ven, na to musíte mít kuráž. Já bych to třeba nedokázala,“ uvedla členka hnutí Trikolóra.

Natálie Vachatová se pak při pokusu vysvětlit svou pozici přiznala, že je neustále konfrontována s myšlenkou, jestli je dostatečně dobrým rodičem či ne, ale pouze v jedné věci má vždy úplně jasno.

„Moje děti budu vždy vychovávat tak, aby dokázaly fungovat jako samostatné jednotky, které si za své činy také vždy ponesou odpovědnost samy,“ uvádí.

Politička pak uvedla, že jako rodič by se propadla hanbou, kdyby její dítě něco provedlo a „místo toho, aby dokázalo čelit následkům, se schovávalo za máminou sukní“.

„Asi tak, jako by malý Ondřej strhl nástěnku na základní škole, pak si... se lekl a napsal si o ochranu přímo ministrovi školství. Styděla bych se. Vážně,“ zdůraznila Vachatová.

Kolář to tedy podle ní dotáhl do absurdních rozměrů.

Dodává pak, že z Ondřeje Koláře by neměla radost ani jako žena. Chlap by podle ní musel mít víc životní odvahy, pokud na sebe bere odpovědnost odstranit sochu maršála Koněva, o níž ve veřejném mínění není ustálen stoprocentní konsenzus.

„Zatím to vypadá, že jeho nejodvážnějším životním počinem je pravidelná návštěva barber shopu. Existuje asi tisíc lepších variant, po nichž žena touží, než mít za muže slabocha. Ženy mi nejspíš rozumějí. Možná i muži,“ uvažuje Vachatová.

A tak by pro ni bylo velice těžko přijmout Koláře i z pozice dcery. „Svého otce chcete vidět jako statečného muže, ne jako někoho, kdo se schovává pod postelí a roztřesenou rukou za občasného utírání nudlí škemrá o zásah z naprosto neodpovídající pozice tu poslední osobu na světě, co by vám s tím mohla a chtěla pomoct,“ podotýká.

„Zkrátka napsat dopis, ze kterého vycházíte ve všech ohledech jako zoufalec, to chce opravdu... chtěla jsem původně napsat ,koule’, ale to není ten příběh, to chce mít zkrátka povahu. Kolář ji už takovou má,“ uzavřela celou věc členka hnutí Trikolóra.

Dopis Koláře pro von der Leyenovou

Připomeňme, že pražský starosta Ondřej Kolář se obrátil na předsedkyni EK s prosbou o pomoc dne 4. května. V otevřeném dopise adresovaném Ursule von der Leyenové, který je zveřejněn na webových stránkách TOP 09, si český politik postěžoval na reakci Ruska vůči odstranění pomníku maršála I.S. Koněva. Současnou krizi Kolář označuje za projev hybridní války mezi Ruskem a Západem a vyzývá Brusel ke společné reakci.

„Rusové nás již rok označují za nacisty, já osobně jsem podle jejich oficiálních představitelů „Gaulaiter“, ruská ambasáda v Praze a ruští oficiální činitelé vyzývají české občany prostřednictvím sociálních sítí a dezinformačních webů k fyzické likvidaci těch, kdo v odstranění sochy ,mají prsty’,“ poskytuje svůj výklad celé situace starosta Kolář.

„Pokud budeme jako Evropa tomuto pseudovelmocenskému tlaku východního obra na hliněných nohách ustupovat, nebude to znamenat nic jiného, než pomalé, ale jisté zhroucení liberální demokracie,“ uvedl člen TOP 09.

Je také přesvědčen, že Evropská komise musí odsoudit jednání Ruska, které je zasahováním do vnitřních záležitostí České republiky.

Na konci svého dopisu Ondřej Kolář vyzývá předsedkyni EK von der Leyenovou, aby zasáhla do tohoto konfliktu a postavila se proti ruským politikům v rámci této kauzy.