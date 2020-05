Středeční nárůst případů covid-19 je stejný jako úterní. V Česku přibylo dalších 78 pacientů

České laboratoře v úterý otestovaly rekordní počet lidí. Ve středu testy odhalily 78 nových případů nákazy koronavirem, od začátku března tak v Česku nemocí covid-19 onemocnělo 7974 lidí.

Lékařům se již podařilo vyléčit 4205 pacientů, aktuálně tak nemocí trpí 3507 lidí. V nemocnicích muselo být hospitalizováno 295 nakažených. Na nemoc covid-19 v ČR dosud zemřelo 262 osob.

Praha dosud zaznamenala 1789 nakažených, přes 1000 případů hlásí také Moravskoslezský kraj. Opačná situace je na Vysočině, v jižních Čechách, v Libereckém a Královehradeckém kraji, kde počet nakažených nepřesáhl ani 200 osob.

V porovnání situace na 100 tisíc obyvatel je stav nejhorší v Karlovarském kraji, kde na tuto hranici připadá 140 případů. V Praze je to asi 131 nakažených na 100 tisíc obyvatel. Nejlépe je na tom stále Jihočeský kraj.

Roušky i po 17. květnu

Předseda Ústředního krizového štábu a vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) popřel tvrzení člena štábu Romana Šmuclera, který včera dopoledne na sociální síti uvedl, že v Česku povinné nošení roušek skončí po 17. květnu, tedy po skončení nouzového stavu. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch chce o termínu ukončení nošení roušek ještě dále jednat.

Prezident České stomatologické komory a člen Ústředního krizového štábu Roman Šmucler dnes na svém účtu na Twitteru uvedl, že povinné nošení roušek na veřejnosti by mohlo skončit již 17. května.

Šéf štábu a ministr vnitra Jan Hamáček ovšem vzápětí upozornil, že žádné rozhodnutí nebo doporučení na jednání nepadlo.

Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha bude o tom, kdy roušky sundáme, jednat pracovní skupina epidemiologa Rastislava Maďara. Na dotaz ČTK také napsal, že plošné nošení roušek není vázáno na nouzový stav.

Zákaz pohybu na veřejnosti bez roušek či šátků platí od 19. března. Vláda se tehdy usnesla, že všem osobám zakazuje pobyt a pohyb mimo bydliště bez ochranných prostředků dýchacích cest. Jako ochranné prostředky se počítají roušky, respirátory, ústenky, šátky, šály či jiné prostředky, které brání šíření kapének.

Výjimku mají například děti od dvou do sedmi let v mateřských školách nebo dětských skupinách, řidiči veřejné dopravy v uzavřených kabinách, členové domácnosti jedoucí v jednom autě, autisté, děti do dvou let nebo za určitých podmínek umělci provádějící autorské dílo.