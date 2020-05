„Novotný jen ukazuje, jaká je hloupá nula.“ Ostrá přestřelka Novotného a Foldyny vyvolala bouři na sociálních sítích

Včera se v pořadu Aréna Jaromíra Soukupa setkali řeporyjský starosta Pavel Novotný (ODS), pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti) a jejich názoroví odpůrci poslanec Jaroslav Foldyna (zvolen za ČSSD, nyní za SPD) a poslanec Leo Luzar (KSČM). Debata se mezi pány kvůli výbušným tématům týkajícím se Pražského povstání, Koněva a vlasovcům rozjela tak, že Soukup musel přerušit natáčení a krotit Novotného, který proti svým kolegům šermoval slovy jako „bolševik“ či „kolaborant“, maršála Koněva označil za ha*zla. „Ještě jednou mi řekneš koště, tak tady nechám zhasnout,“ nešetřil svého oponenta ani Foldyna.

Po skončení natáčení ale politici pokračovali na sociálních sítích. Foldyna napsal o Novotném, že je selátko a že ho během debaty „svrběla ruka“.

Selátko z Řeporyjí a policajti v “ šatně”.😄

Starosta ho zase označil za „bolševicko-kolaborantského šmejda“. „Řekl jsem Luzarovi 7x bolševická zrůda, Foldyna mi 3x hrozil, že mě propleskne po natáčení. Neskromně si myslím, že své jsem si řekl. A rád jsem viděl bývalé kolegy, maskérky, kostymérky, fajn to bylo. Až na ty dva bolševicko-kolaboranstké šmejdy,“ pochlubil se na Twitteru.

Novotný se k pořadu vyjádřil několikrát. „Člověk jednou řekne Foldynovi, že je koště, a fešák hned zhasíná ve studiu, neuvěřitelné chování představitelů SPD. Nechápu, že to zvou do televize,“ okomentoval také starosta ikonický moment z debat.

Ozvali se i jiní. Advokát Radek Suchý z Trikolóry ve svém příspěvku označil primátora Hřiba za pokrokáře, který „hledá aktivisticky zlo a nebezpečí tam, kde už dávno není”. „V Praze nedělá nic a hraje si na politika velkého formátu. Jistě má nad postelí fotku Čaputové. Diskuse o historických samozřejmostech je nudná," zhodnotil Suchý.

„Ale co předvádí řeporyjský exemplář, to je snad ještě horší než zábavné pořady jeho otce na Nově. Objevuje Ameriku (pokud ví, kde se skutečně nachází) a jen ukazuje, jaká je hloupá nula. Místo abychom se věnovali skutečným problémům, otevíráme staré rány a historické události, které dle mého názoru jsou již dávno interpretačně ustálené. Od počátku devadesátek jako milovník historie vím, kdo nás, v jaké části země osvobozoval, vím, co bylo po válce, vím, jakou roli sehráli Vlasovci a proč se s nimi prof. Pražák ani gen. Kutlvašr nedohodli...ale najednou tomu věnujeme pozornost kvůli třem kavárenským nýmandům, kteří nevěděli, jak jinak se zviditelnit než bouráním pomníku v 21. století a přejmenováváním náměstí a ulic. Je to výraz malosti,“ podotkl.

Publicista Tomáš Měšťan shrnul své poznatky na Facebooku:

„1) Pokud se hodlá ODS dále tímhle zkoksovaným, rozmazleným chlapečkem nechat dehonestovat, je to její věc, nicméně, i její velká škoda, hlavně z hlediska komunální politiky, kde odvádí celkem dobrou práci...2) Primátor Prahy Zdeněk Hřib, předvedl svůj klasický arogantní výstup, kterými je pověstný na zasedáních zastupitelstva HMP... progresivní Pirát se nezapře...3) Jarda Foldyna říkal věci normálně, trochu emotivně, ale logicky...věta o tom, proč teda nebylo Pražské povstání už v roce 1942, když na to neměla žádný vliv Rudá armáda, to celé jen podtrhla...4) Leo Luzar, musím opět konstatovat, že i když je to komunista, tak mluví rozumně..." napsal.

„Tož, tak až sem jsme došli 30 let po revoluci...je zcela evidentní, že tahle generace mladých ambiciózních politiků, jako je Novotný & Hřib, jsou etalonem ‚liberální demokracie', po všech směrech a když ječí něco o zrůdách, jsou jejich pohledy stejně zrůdné a fanatické, vulgární a sprosté..." dodal Měšťan.

Novinář Miloš Čermák horkou debatu také okomentoval a postavil se za Novotného. „Asi je to předčasný, a ještě nikdy v životě jsem to u žádného politika neudělal, ale chtěl bych oficiálně podpořit kandidaturu Pavla Novotného do Sněmovny," uvedl Čermák.

Aktivista Milionu chvilek pro demokracii Robin Suchánek po zhlédnutí zaútočil na Foldynu.

„Moje uši krvácí! Jaroslave, sorry jako, ale strčte si tu svou rudou hvězdu do konečníku, chyťte se s Nejedlým, Mynářem, Zemanem i Pitomiem za ruce a leťte do Moskvy! Tam na vás jistě čekají, košťata,“ napsal Suchánek na Facebooku.