Kdo „zpíval“ o údajné otravě pražských politiků? BIS vyšetří únik informací v kauze s ricinem

Dochází k masivnímu vyšetřování okolností, na základě kterých se v médiích objevily informace o důstojníku tajné služby Ruské federace, který měl před několika týdny přiletět do Česka a v zavazadle údajně měl mít jed ricin. Informuje o tom web Lidovky.cz.

Bezpečnostní informační služba podala trestní oznámení v kauze údajného ruského agenta s ricinem, který mohl do Prahy dorazit proto, aby postrašil či snad dokonce ohrozil pražského primátora Zdeňka Hřiba, starostu Prahy 6 Ondřeje Koláře (TOP 09) a starostu pražských Řeporyjí Pavla Novotného (ODS).

„Vzhledem k tomu, že v minulých dnech došlo k úniku části klasifikovaných informací, což negativně ovlivnilo naši práci, podali jsme trestní oznámení. Z dosavadního šetření vyplývá, že k nezákonnému prozrazení utajovaných skutečností došlo mimo BIS,“ uvedl mluvčí tajné služby Ladislav Šticha.

Trestní oznámení povede vrchní státní zástupkyně v Praze Lenka Bradáčová. Státní zastupitelství bude muset prověřit, zda se někdo dopustil trestného činu ohrožení utajované informace.

Tomu, kdo úmyslně vyzradí nepovolané osobě utajovanou informaci, hrozí tři až osm let za mřížemi. Případ také může skončit dalším šetřením u Národního bezpečnostního úřadu, který může provinilci udělit citelnou finanční pokutu.

Ve středu vystoupil šéf BIS Michal Koudelka na uzavřeném jednání před poslanci sněmovního výboru pro bezpečnost. Informoval je právě o kauze ricin. Koudelka ale nа mimořádném jednání poslanců nedokázal potvrdit informace týdeníku Respekt o příjezdu muže s ruským diplomatickým pasem, který údajně přicestoval s jedem ricinem, aby otrávil politiky zodpovědné za odstranění pomníku maršála Koněva.

Podle slov jednoho z nejmenovaných členů výboru Koudelka během zasedání informoval, že do České republiky přicestoval ruský diplomat, který by podle jeho názoru mohl údajně představovat hrozbu pro pražské komunální politiky. Neplánuje se však jeho vyhoštění ze země, neboť proti němu neexistují žádné přímé důkazy.

Účastníci jednání, kterého se zúčastnil místopředseda vlády a ministr vnitra Jan Hamáček a policejní prezident Jan Švejdar, považovali jednání kontrarozvědky za přiměřené a vyjádřili úřadu svou podporu.

Muž s ricinem

Týdeník Respekt přednedávnem s odvoláním na zdroj z místních tajných služeb uvedl, že do Prahy před třemi týdny z Ruska přicestoval muž s ruským diplomatickým pasem a měl v kufru smrtící jed ricin. Podle zdroje by dotyčný mohl představovat nebezpečí pro české komunální politiky. V souvislosti s tím tak pražský primátor Zdeněk Hřib, starosta městské části Praha 6 Ondřej Kolář a starosta pražských Řeporyjí Pavel Novotný dostali ochranku. Podle informací týdeníku se obavy o bezpečnost politiků objevily poté, co byl z pražského náměstí Interbrigády odstraněn pomník sovětského maršála Koněva.

Podle ruského ministra zahraničí Sergeje Lavrova jsou taková tvrzení v rozporu se zdravým rozumem. „Pokud jste našli v portfoliu jakéhokoliv cestujícího s jedovatou látku smrtících vlastností, jak jste mohli tuto osobu pustit? A jak mu dovolíte, aby zůstal na vašem území? Je to prostě podle mého názoru nemyslitelné,“ prohlásil.

„Když vaši kolegové z rádia Svoboda tvrdí, že ricin byl objeven díky novým přísným metodám kontroly, které byly zavedeny kvůli situaci s infekcí koronaviru, dobře, zjistili jste to – a co s tím? Nechali jste proniknout tuto smrtící látku do vaší země? Nevím, kdo se zdravým rozumem by s tím souhlasil a uvěřil všem těmto výmyslům?“ dodal ruský ministr.

Prezident Miloš Zeman k situaci uvedl, že žádná ze tří českých bezpečnostních služeb nepotvrdila, že by politikům něco hrozilo.

Zeman odmítl zprávu týdeníku Respekt, který s odvoláním na vlastní nejmenované zdroje napsal, že do Prahy údajně přicestoval ruský agent s kufříkem, ve kterém měl mít smrtící jed ricin.

„Já jsem si přečetl článek v bakalovském Respektu a, jak víte, já médiím Zdeňka Bakaly nevěřím ani slovo,” uvedl.

Prezident prohlásil, že tato zpráva ho pobavila a upozornil, že ricin je projímadlo.