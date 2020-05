„Tady je tolik silných selhání a tolik amatérismu...“ Generál Šedivý odhalil, čemu „prospěje“ kauza s ricinem

Na úvod Šedivý poznamenal, že opatření spojené s hlídáním policií starosty Prahy 6 Ondřeje Koláře, pražského primátora Zdeňka Hřiba a starosty pražských Řeporyjí Pavla Novotného jsou přehnaná.

„Protože je-li skutečně tím důvodem jakýsi pomyslný člověk, který přijel do Prahy a v kufříku si nesl ricin na to, aby zavraždil tři naše politiky, tak je to hodně přehnané. Nemyslím, že reakce, kterou Česká republika vykazuje, je dostatečně promyšlená,“ podotkl.

Zdůraznil, že není úplně normální a běžné to, že zpráva o údajném přicestování se objevila v médiích.

„Kdyby zpravodajské služby nebo jiný orgán řízený státem zjistil, že někdo takový v České republice existuje, tak by vzhledem k tomu, že má u sebe tak prudký jed, musel okamžitě zakročit a toho člověka eliminovat,“ argumentoval svůj názor generál.

Podle jeho slov je ještě otázka, jak je věrohodný zdroj, který časopis Respekt získal, a jak je možné, že takovou informaci vůbec získal, protože musela být velmi utajovaná.

„Pro mě je obrovským otazníkem, kdyby vše bylo skutečně organizováno Ruskem, tak co by vlastně bylo jejich cílem: jaký by byl konečný efekt pro Rusko? Potrestat tři politiky, kteří odstraňují sochu maršála Koněva nebo umístili desku, která ukazuje na roli vlasovců v květnu 1945? V důsledku by to bylo mnohem kontraproduktivnější, než je dehonestovat jiným způsobem. Zkrátka tohle je tak silně přitažené za vlasy, že šlo o provokaci třetí strany, která samozřejmě má konkrétní cíl – a ten se jí, jak se zdá, docela daří,“ uvedl další důvody šéf Evropské obranné agentury.

Dodal, že událost kolem sochy maršála Koněva není natolik významná, aby Rusové něco takového udělali. I když uznal, že pro Rusy jde o velmi citlivou záležitost.

„Myslím, že tady došlo k nějaké operaci buď s nějakým skutečným cílem, nebo možná pouze pro vytvoření nějaké kauzy, nebo nemuseli domyslet dopady, že to není věc, která by byla iniciována Ruskem. A bohužel česká strana s různými orgány a stupni orgánů reaguje tak, že z toho kauzu udělala,“ pronesl.

Podotkl, že teď si vše žije vlastním životem a roztáčí se do takových úrovní a otáček, že Rusko a Česká republika jeden druhého vyzývá, aby upustil od úmyslných útoků.

„Zkrátka to narušuje vztahy mezi Ruskem a Českou republikou. I když, jak jsem řekl, kauzy Koněv a vlasovci jsou poměrně citlivé, ale přece jen nejsou natolik významné, aby z nich vznikl hluboký problém a konflikt mezi zeměmi, který může narušovat nejen politické vztahy, ale i ekonomické,“ konstatoval generál.

Dále vyslovil přesvědčení, že tato kauza moc růžové perspektivy mít za následek nebude.

„Kdyby našli nějaký jiný důvod… ale tohle je až příliš přitažené za vlasy a bohužel z české strany je reakce natolik silná, že se to může nakonec někomu hodit, aby tento případ použil jako nosič, aby se třeba už vědomě narušily vztahy mezi Českem a Ruskem. Nejdříve Rusko Českou republiku a potom Česká republika Rusko, aby obviňovala z věcí, které bohužel mohou žít ještě řadu dalších měsíců a nepovede to k nějakým dobrým výsledkům ani na jedné, ani na druhé straně,“ vyslovil svou předpověď generál.

Šedivý si myslí, že pokud by opravdu došlo k příjezdu dotyčného agenta, znamenalo by to, že nejen Rusové mají tajnou službu úplně děravou, ale bohužel i Česká republika.

„Protože pokud bychom se dozvěděli, že existuje – hypoteticky řečeno – nějaký agent, který má zavraždit nějaké české občany, tak jak je možné, že stejná informace hypoteticky unikla i z českých zpravodajských služeb? Tady je zkrátka v tomto případě tolik silných selhání a tolik amatérismu, že se mi zdá až nepravděpodobné,“ podotkl.

Vyjádřil předpoklad, že tady někdo pravděpodobně začal hrát nějakou jinou hru a Česká republika na to skočila a pravděpodobně i Ruská federace.