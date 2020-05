Pavlína z MasterChefa vyhrála spolupráci s Bageterií Boulevard a rozhněvala Čechy. „To raději umřít hlady!“ zuří

Někteří diváci nazývají Pavlínu nejnesympatičtějším účastníkem v historii tohoto pořadu. Pavlína vyvolala zmatek už na začátku soutěže, kdy se nechala slyšet, že kvůli MasterChefovi odešla z práce a musí ji živit manžel. Pak dívka opakovaně rozhněvala diváky, když před porotou několikrát ztropila hysterickou scénu, která ji od vyřazení pravděpodobně zachránila.

Tohle ale porotě nevadí, nebo spíš naopak to soutěži dělá velkou reklamu. Teď reklamu od Pavlíny získala také Bageterie Boulevard.

BB informovala o výhře Pavlíny a její nové bagetě na svém facebookovém účtu: „Máme svého vítěze! Přesněji vítězku Pavlínu, která po Petrovi a Pavlovi vyhrála MasterChef Česko výzvu o tu nejlepší bagetu. A všichni už jistě víte, co to znamená. Vítěznou bagetu Kuře & salsa podle Pavlíny, která si získala i přísné porotce, můžete ochutnat už zítra u nejbližšího BB výdejového okénka nebo si ji objednat s rozvozem na BBdomu.cz. My už ji ochutnali a je opravdu na co se těšit.“

Pod příspěvkem fanoušci MasterChefa a klienti populárního fastfoodu zanechali spoustu negativních komentářů na adresu Pavlíny. „To raději umřít hlady, než si dát něco od této osoby... Doufám, že vaše restaurace má soudnost a stáhne alespoň její fotku! Nejhorší reklama, co jste od televize NOVA mohli dostat!!!“ zuří Petr Dvořáček. „Radši si nechám na zimu nasekat dřevo od Omara než ochutnat Pavlíny vítěznou bagetu...“ dodal Bora Jech. „No asi se vám nějakou dobu vyhnu... ale hodně štěstí, jak čtu další komentáře, byla to asi dobrá volba...,“ dodal také Vojta Balač.

Z nenávistných komentářů si ale Pavlína vůbec nic nedělá. Na svém Instagramu se hejtrům vysmála.

„Tohle si musíš totálně vydřít. Podobné věci se dějí jednou za život. Nevím, čeho všeho ještě pílí a dřinou v životě dosáhnu, ale spojit své jméno s Bageterií Boulevard je pro mě čest a nikdo mi tohle nikdy nevezme. Ani hejtři. A nakonec jsem to já, kdo dnes půjde do BB a objedná si svou bagetu,“ napsala Pavlína.