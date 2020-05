„Byli to lidé, kteří přišli do Československa a věděli, že jdou na smrt.“ Konečná o hrdinech a šoku z pražských politiků

„V normálních státech a normálních dobách bych snad nemusela obhajovat, že osvoboditelé přišli naši zemi osvobodit, “ poznamenala politička.

Prohlásila, že když se dívala na program televize Barrandov, stala se svědkem něčeho neskutečného.

„O panu Novotném hovořit nebudu. Dělá lacinou show pro diváky. Naprosto mě však šokovalo, s jakým odporem a nenávistí mluví o Rudé armádě primátor Hřib. Stydím se za to, že vůbec pochází z Moravy. Tam ostatně vlasovci nikoho neosvobozovali. Naopak ať zajede a zeptá se na Valašsku, jak na tyto zločince vzpomínají a kolik útrap místnímu obyvatelstvu přinesli,“ uvedla.

Pak přichází s pozoruhodnou poznámkou na adresu pražského primátora Hřiba vzhledem k detailu jeho životopisu.

„Víte, kdo osvobodil Slavičín, ze kterého pan primátor pochází? V noci z 1. na 2. května Rudá armáda. Nebýt jí, tak by zřejmě předci pražského primátora – ani pan primátor sám – k nám z televize nemluvili,“ podotkla.

Poté se Konečná věnuje dalším stránkám dějin.

„Sovětský svaz prý rozpoutal válku tím, že uzavřel pakt o neútočení z Německem. K smíchu je ten argument. Tady na tomto papíře mám všechny ‚neútočící´ smlouvy Německa s dalšími státy od roku 1933, tedy od roku, kdy se Adolf Hitler stal německým kancléřem. Dle této logiky by pak spojenci Hitlera bylo od roku 1934 Polsko, od roku 1938 Anglie, Francie, Estonsko, Lotyšsko a až po nich pak Sovětský svaz. To se ale už nepřipomíná,“ zdůraznila.

Podle slov poslankyně se to jednoduše novým vykladačům historie nehodí. Připustila, že možná nebýt zrady Anglie a Francie, které obětovaly Československo jako správní spojenci, třeba by žádná válka nemusela být.

Pak se Konečná zase vrací k pražským politikům v souvislosti s historickými událostmi. Zde nechyběla kritika jejich dnešních postupů.

„Je také na čase říct tomu hulvátskému starostovi za ODS, aby si vůbec osvoboditele nebral do úst. Zatímco Koněv stál v čele osvoboditelského tažení, tak on v životě zatím stál v čele stoky a špíny, která rozvrátila manželství a Ivetu Bartošovou dohnala až k sebevraždě. Být jako on, tak se doma také bojím vlastního stínu a nechám si platit ochranku,“ pronesla poslankyně.

Pak ukázala obrázek vzhledem k tomu, že dle sdělení rozhlasu, televizí a novin to vypadá, jako by Československo osvobodili jen Američané.

„Tak tady se můžete podívat, jak to ve skutečnosti bylo,“ okomentovala Konečná mapu země, kde je názorně vidět, kdo jaký podíl území osvobodil.

Zdůraznila, že se ještě zdrží hodnocení toho, jak se Američané v Plzni chovali, protože hrozná doba s sebou nese hrozné činy. Každopádně si neodpustila jeden poznatek.

„Na Plzeň, která teď dělá největší oslavy osvobození jen pár týdnů před tím, než ji osvobodili, svrhli tolik bomb, že padlo dvakrát více občanů civilistů, včetně dětí, než kolik byly ztráty spojenecké armády během celého osvobozování Československa. Tady na fotce je mimochodem pomník, který se v televizi moc neukazuje. Je totiž na památku učitelky s 38 dětmi, které zabily americké bomby,“ prohlásila politička.

Pak se vrací k současnému dění v Evropské unii.

„V těchto dnech sklízíme plody Evropského parlamentu o významu společné paměti pro budoucnost Evropy. Přesně takovou argumentaci, jakou používají teď primátor Hřib, sprosťák z Prahy-Řeporyjí i protekční starosta z TOP 09 na Praze 6, se v ní dočtete,“ uvedla.

Z videozáznamu vyplývá, že se Konečná stydí za to, že 20 z 21 Čechů v Evropském parlamentu pro tuto hrůzu zvedlo ruku.

„A byla jsem to já jediná Češka, která pro to nehlasovala,“ prohlásila poslankyně.

Na závěru videa neskrývá své emoce, které vyvolává atmosféra v době oslav vítězství ve 2. světové válce.

„Je mi smutno z toho, že 75. výročí si uzurpovali přesně tito lháři, zlí lidé a lidé, kteří chtějí historii překrucovat. Těm je dán mediální prostor. O jejich ochrance se mluví téměř každý večer,“ vyslovuje své zklamání Konečná.

„Je mi smutno, že jsme ani to 75. výročí neuměli v podstatě oslavit, nebo že jsme to 75. výročí neuměli pojmout tak, abychom hrdinům, kteří naši zemi osvobozovali, vzdali opravdový hold a úctu. Jsou to bezejmenní lidé. Dnes již na řadě pomníčku nenajdete ani jména těch, kteří jsou tam pohřbeni. A přesto to byli lidé, kteří přišli do Československa, věděli, že s největší pravděpodobností jdou na smrt, ale přišli sem, aby mohli osvobodit naši zemi,“ zdůraznila.

Konečná prohlásila, že právě těm lidem vzdává hold a úctu.

„Mezi těmi pomníčky jsem tento rok strávila mnoho času a za sebe slibuji, že to tak bude i v letech následujících. Nesmíme zapomenout na to, kdo nám přinesl svobodu, kdo nás osvobodil a díky komu můžeme dnes v České republice svobodně žít,“ podotkla.