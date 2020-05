V ČR bylo potvrzeno přes 8000 případů koronaviru. Vojtěch bude mít pravomoc zakazovat činnosti a zavírat obchody

V Česku bylo zatím potvrzeno 8002 případů nákazy novým typem koronaviru. S onemocněním je hospitalizováno celkem 275 lidí. Co se týče vyléčených pacientů, těch je 4369, nákaze však podlehlo 269 lidí.

Prvenství v počtu nakažených drží stále Praha s 1799 lidmi. Následuje Moravskoslezský kraj s 1133 nakaženými a Středočeský kraj s 934. Nejméně nakažených je na Vysočině.

Za dnešní den zemřeli podle webu ministerstva čtyři lidé. Nejvíce mrtvých je ve věkové kategorii 75-84 (96 lidí) a dále v kategorii lidí starších 85 let (87). V Česku byl covid-19 potvrzen častěji u žen (4122 případů) než u mužů (3740).

Na dnešní tiskové konferenci informoval vicepremiér Karel Havlíček o tom, že dnes vláda schválila zákon o mimořádných opatřeních. Tento zákon má rozšiřovat a zpřesňovat pravomoci ministerstva zdravotnictví v době koronavirové pandemie.

„Zákon dává kompetence pro ministra zdravotnictví navrhovat mimořádná opatření k regulaci provozoven a činností,“ uvedl Vojtěch.

Podle slov Adama Vojtěcha se jedná o speciální zákon, na kterém se podílelo i ministerstvo vnitra. Daný zákon musí schválit Poslanecká sněmovna, ministr ovšem nechce, aby byl schvalován během legislativního stavu nouze.

Opatření ministerstva zdravotnictví musí pak schválit vláda do 48 hodin. Podle ministra je to pojistka, aby došlo k vyvrácení pochybností. Poté, co bude zákon přijat, bude moci ministr rozhodovat o omezení hromadných akcí, uzavření kin, obchodních center, bazénů a dalších.

Uvolňování opatření

V pondělí 11. května budou moci v rámci uvolňování restriktivních opatření otevřít další provozovny. Jednat se bude o všechny provozovny v nákupních centrech, provozovny nad 2500 metrů čtverečních, které nejsou v nákupních centrech, restaurace, hospody, kavárny, bufety, vinotéky s prodejem přes výdejní okénko či v rámci venkovních zahrádek.

Kromě toho bude možné navštívit i kadeřnictví, holičství, manikúry, pedikúry, solária, muzea, galerie, venkovní prostory zámků, hradů a skanzenů. Povoleny budou také bohoslužby do 100 osob, stejně jako divadla, kina a další kulturní aktivity taktéž do 100 osob. Pořádat se mohou i kulturní, společenské a sportovní akce a svatby do 100 osob. Samozřejmostí jsou specifické hygienické podmínky.