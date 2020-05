„Nebýt těch, co položili za naši svobodu život, tak by tady nikdo z nás nebyl.“ Čeští politici o dějinách a ztrátách

„Je nutné zdůrazňovat, že drtivou většinu našeho území osvobodila Rudá armáda, která přinesla i největší oběti na životech,“ napsala poslankyně SPD Karla Maříková.

Zdůraznila, že sovětští vojáci zachránili zemi a před likvidací národa, kterou nacistické Německo plánovalo.

„Nebýt těch, co položili za naši svobodu život, tak by tady nikdo z nás nebyl. Připomínat to musíme o to víc, jelikož dochází k úmyslnému překreslování historie, které musíme důrazně odmítnout,“ poznamenala poslankyně.

Na závěr připomněla, že 8. května 1945 byla podepsána úplná a bezpodmínečná kapitulace nacistického Německa, a proto se tento den považuje za konec 2. světové války. Vzhledem k tomu, že kapitulace vstoupila v platnost 8. 5. skoro před půlnocí, v SSSR odpovídající termín podle moskevského času připadl na 9. května.

V příspěvku Maříkové nechyběly fotografie věnované významnému datu stejně jako v příspěvku jejího stranického kolegy Jaroslava Foldyny. Ten vyjádřil vděčnost za připojení spojenců, kteří materiálně i vojensky přispěli k porážce Německa.

„V Děčíně jsme uctili památku vojáků Rudé armády. Ve svém projevu jsem zmínil i úctu a poděkování všem, kteří společně porazili německé agresory. Vyzvedl jsem i oběti spojeneckých vojáků USA, Británie, Francie, tisíce Rumunů. Nemohl jsem nezmínit oběti českých a slovenských vlastenců,“ napsal Foldyna.

Zdůraznil, že Německo prohrálo válku díky nesmírnému nasazení a obětem vojáků Rudé armády a občanů tehdejšího Sovětského svazu.

Další člen SPD Radel Rozvoral se ve svém příspěvku mimo jiné věnoval velkým ztrátám, které utrpěl Sovětský svaz a Rumunsko.

„Je třeba znovu připomenout oběti 132 000 vojáků tehdejší sovětské armády a 33 000 vojáků rumunské armády, kteří padli v letech 1944 a 1945 na území Československé republiky. Díky jejich pomoci nedošlo k likvidaci našeho národa, které mělo nacistické Německo v plánu,“ napsal.

Přesnější údaje uvedl předseda SPD Tomio Okamura, a to v porovnání se ztrátami USA.

„Rudá armáda bojovala na československém území 235 dní – od 20. září 1944 do 11. května 1945. Oficiální počet padlých je 139 918. Americké jednotky na území předmnichovské československé republiky vstoupily 8. dubna 1945 a 7. května skončily fakticky poslední boje. To je nějakých 30 dní. Za tu dobu měli Američané na našem území podle statistiky U.S. Army 116 mrtvých,“ stojí v příspěvku šéfa SPD.

U příležitosti dnešního svátku se proti překrucování dějin vyjádřil také lídr Trikolóry Václav Klaus ml., který také zveřejnil fotografie z pietního ceremoniálu.

„Budeme (Trikolóra) pevně stát na straně těch, kteří odmítají přepisování a relativizaci historie. Bude to potřeba,“ zdůraznil politik.