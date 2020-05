„Čeští vlasovci 21. století mají stejně zkřivenou duši a morálku.“ Skála rozdrtil primátora Hřiba a Pavla Novotného

„Je to přesně 75 let, co Praha povstala proti nacistické okupaci.“ Politik a publicista Josef Skála na svém YouTube kanálu zveřejnil video o Pražském povstání a zpochybnil myšlenku, že město pomohli osvobodit vlasovci. Jednání primátora Prahy Zdeňka Hřiba, starostů Pavla Novotného a Ondřeje Koláře označil za neomluvitelné.