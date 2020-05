Člen RRTV se rozčílil na poslance kvůli „Rusovi s ricinem“

„Odpovědi členů bezpečnostního výboru mě vytočily. Zajímá nás, jestli hrozba těm třem komunálním politikům je reálná a jestli je adekvátní k tomu, abychom jim my, daňoví poplatníci, platili ochranu,“ napsal Petrov na svém Facebooku a dodal: „Koněv, Vlasov, zpochybňování osvobození Prahy Rusy... Novotný je odsouzen za to, že sám vyhrožuje vraždou.“

Vadim Petrov podle svých slov nezpochybňuje, že je možné, že Ruská strana chce „odstrašit“ případné následovníky starosty Řeporyjí Pavla Novotného a starosty Prahy 6 Ondřeje Koláře. V této souvislosti uvedl, že očekává jasné odpovědi, z nichž bude vyplývat, zdali je nebezpečí skutečné či nikoli. A ne matoucí odpovědi na nejasné otázky.

„Já nezpochybňuju, že jejich chování může proruské zájmy aktivovat v nějaké ohrožení - ty tři exemplárně vystresovat, plus se záměrem případné následovníky odstrašit. Poslanci mají přístup k informacím BIS za nás. Když nemohou říct, co se dozvěděli, mají nám to vyložit tak, abychom se v tom vyznali. Odpověď na otázku „Přesvědčily vás tajné služby o tom, jak v kauze ricin jednaly?“ mně v tom nijak nepomůže,“ uvedl člen RRTV.

Podle jeho názoru se státní složky ani politici nesnaží občanům nic vysvětlit, protože mají pocit, že lidé na to nejsou dostatečně způsobilí.

„Potřebuju, aby mi politici řekli, jestli je hrozba tak vážná, že ty tři podle nich museli dostat policejní ochranu. Aby na odpověď vsadili svou politickou odpovědnost a jméno. A kdy a jak ohrožení pomine. Odejde s teplým počasím jako koronavirus? Ale takhle, občane plať a neptej se. Nejsi na to dost způsobilý. My víme, ty vědět nemusíš,“ uzavřel Vadim Petrov.

„Rus s ricinem“

O cestě údajného příslušníka ruských tajných služeb do Česka informoval týdeník Respekt před dvěma týdny. Muž měl podle informací Respektu do Prahy přicestovat na diplomatický pas a přivézt s sebou jed ricin. Příjezd diplomata následně potvrdil i český ministr zahraniční Tomáš Petříček.

Muž měl být údajně hrozbou pro starostu Prahy 6 Ondřeje Koláře. Ten nechal krátce předtím odstranit sochu sovětského maršála Ivana Koněva. Kolář společně se starostou Řeporyjí Pavlem Novotným a pražským primátorem Zdeňkem Hřibem později dostali policejní ochranu.