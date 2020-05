V Česku bylo potvrzeno 8065 případů koronaviru. Vyléčených je přes 4400

Web ministerstva zdravotnictví uvádí, že se doposud provedlo přes 293 tisíc testů na koronavirus. Momentálně je v nemocnici hospitalizováno 258 lidí, u kterých byla nákaza potvrzena. Hlavní město Praha hlásí stále nejvíce nakažených, potvrzeno tam bylo 1819 případů. Naopak nejméně jich bylo potvrzeno na Vysočině a v Jihočeském kraji.

Nákaze podlehlo 271 lidí, z nichž nejvíce bylo ve věkové skupině 75 – 84 let. Následují lidé starší 85 let, těch zemřelo 88. Uvádí se, že během dnešního dne zemřela jedna osoba.

Uvolňování opatření

V pondělí 11. května budou moci v rámci uvolňování restriktivních opatření otevřít další provozovny. Jednat se bude o všechny provozovny v nákupních centrech, provozovny nad 2500 metrů čtverečních, které nejsou v nákupních centrech, restaurace, hospody, kavárny, bufety, vinotéky s prodejem přes výdejní okénko či v rámci venkovních zahrádek.

Nošení roušek

Kromě toho bude možné navštívit i kadeřnictví, holičství, manikúry, pedikúry, solária, muzea, galerie, venkovní prostory zámků, hradů a skanzenů. Povoleny budou také bohoslužby do 100 osob, stejně jako divadla, kina a další kulturní aktivity taktéž do 100 osob. Pořádat se mohou i kulturní, společenské a sportovní akce a svatby do 100 osob. Samozřejmostí jsou specifické hygienické podmínky.

Připomeňme, že v souvislosti s nákazou v Česku platí od 19. března zákaz pohybu na veřejnosti bez roušek či pokrývky úst a nosu. Vláda se tehdy usnesla, že všem osobám zakazuje pobyt a pohyb mimo bydliště bez ochranných prostředků dýchacích cest. Jako ochranné prostředky se počítají roušky, respirátory, ústenky, šátky, šály či jiné prostředky, které brání šíření kapének.

Výjimku mají například děti od dvou do sedmi let v mateřských školách nebo dětských skupinách, řidiči veřejné dopravy v uzavřených kabinách, členové domácnosti jedoucí v jednom autě, autisté, děti do dvou let nebo za určitých podmínek umělci provádějící autorské dílo.

V této souvislosti ve středu napsal člen Ústředního krizového štábu Roman Šmucler, že že v Česku povinné nošení roušek skončí po 17. květnu, tedy po skončení nouzového stavu. To však popřel předseda štábu Jan Hamáček, který upozornil, že žádné rozhodnutí či doporučení na jednání nepadlo.