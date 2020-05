Princ Harry, Elton John a teď i primátor Hřib. Ruský pranker se ho ptal nejen na vlasovce

Žánr pranku vznikl v USA v 70. letech a byl poměrně populární mezi hudebníky, zvukovými inženýry a později komiky. Ruský pranker Alexej Stoljarov, známý pod přezdívkou Lexus, má právnické a ekonomické vzdělání a věnuje se prankové žurnalistice od počátku roku 2000. Postupně se začal zabývat takzvaným politickým prankem v Rusku společně se svým kolegou, znamým pod pseudonymem Vovan (jeho skutečné jméno je Vladimir Kuzněcov). Posledních sedm let se věnuje především prankům na zahraniční politiky.

Stoljarov aka Lexus získal popularitu díky prankům, které provádí na mezinárodních politicích. Dovolal se například generálnímu řediteli NATO Jensu Stoltenbergovi, americkému senátorovi Johnu McCainovi, tureckému prezidentu Recepu Tayyipu Erdoğanovi. Jeho „obětmi“ byli také princ Harry, kterému se Stoljarov společně s Kuzněcovem představili jako ekologická aktivistka Greta Thunbergová a její otec. Zpěvákovi Eltonu Johnovi volali jako ruský prezident Vladimir Putin a tehdejší premiér Dmitrij Medvěděv.

Osmiminutová nahrávka rozhovoru Lexuse s pražským primátorem je k dispozici níže.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Facebook Twitter Whatsapp Viber Telegram Stáhnout video Zkopírovat odkaz Získat kód © Sputnik / Prank, Zdeněk Hřib, primátor Prahy

Sputnik se Alexeje Stoljarova zeptal na jeho motivaci pro oslovení českého politika, zvolený styl telefonátu a jeho výsledek.

V Rusku jste velmi slavní prankeři, v Česku o vás tak mnoho zřejmě neví. Řekněte nám ve zkratce, jak dlouho se tím zabýváte a co vás přivedlo k tak nečekané profesi.

Alexej Stoljarov: Veřejně se tím zabýváme asi 7 let a zaměřujeme se spíše na ruské publikum a také na to světové a anglicky mluvící, protože momentálně jsme více publikováni ve světových médiích. Česko nás příliš nezajímalo, protože z pohledu ruského obyvatele tam nic zajímavého pro nás nebylo. Poslední události nás však přitáhly. V souvislosti s tím jsme se rozhodli zavolat účastníkům tohoto konfliktu.

Jaký byl váš cíl, když jste Hřibovi volali? Chtěli jste slyšet verzi o osvobození Prahy z první ruky? Pan primátor ji ovšem několikrát řekl pro různá média.

Cíl byl velmi jednoduchý: pochopit, co je to za člověka a jaké má další plány ohledně našeho památníku. Ve skutečnosti jsme jeho komentáře v médiích nečetli, jelikož si myslím, že pan Hřib není v Rusku příliš známý a těžko by někdo vůbec četl jeho vyjádření ohledně toho. Proto tento prank byl směřován na naše ruské publikum a hlavním úkolem bylo pochopit jeho pohled, mysli, co to je obecně za člověka (v souvislosti s památníkem Koněva, pozn. red.).

Proč jste se rozhodl nejprve představit se jako starosta Kyjeva, pan Kličko, a potom jako ruský blogger, pan Adagamov, který žije v Praze? Protože je známý pro své krajně opoziční názory a pravidelně vystupuje s kritikou ruských úřadů?

Nejprve jsme ladili rozhovor se sekretariátem z ruské strany. V podstatě to bylo logické, abychom pochopili, jaké má další plány. Jak jsme se během rozhovoru dozvěděli, jsou si (Hřib a Kličko, pozn. red.) velmi blízcí, proto bychom se od něj jen těžko dozvěděli něco zajímavého. Rustem Adagamov žije v Praze a v ten den zveřejnil na svém blogu článek o vlasovcích v Praze.

Mysleli jsme si, že tímto způsobem primátor Prahy zjistí více věcí o svých obyvatelích, kteří jsou mu, jak si myslíme, blízcí z hlediska postojů. Pokud to Adagamovi nějak umožní navázat kontakt s primátorem, budeme jen rádi, protože ideologicky blízcí lidé by se měli spolu sbližovat.

Měli jsme dojem, že pan Hřib provokaci nepodlehl a choval se důstojně. Je tedy možné považovat prank za neúspěšný? Zdá se totiž, že hlavním cílem tohoto žánru je to, aby se osoba naštvala, donutit ji překročit určité hranice či naopak, aby k vám osoba chovala důvěru a třeba řekla nějaké informace.

Myslíte si, že telefonování během pracovní doby okolo 15 či více minut s bloggerem Adagamovem ve formátu „blbec sám“, je dobré? Snaha dokázat, že má výborné vzdělání a je chytřejší než jeho partner? Pochybuji, že je to hodné chování primátora hlavního města, kde zuří epidemie koronaviru. Když jsme pak tohle zmínili, velmi ho to urazilo. Hned poté se rozhodl, že již komunikovat nebude. Myslím si, že do té doby ani nepřemýšlel o tom, že by hovor ukončil, ale tak nějak ho to zahanbilo. Myslíme si, že člověk by neměl využívat svoji pracovní dobu na to, aby vyjasňoval, kdo je lepší. Tím spíše, pokud si je vědom toho, že s ním komunikuje pranker. Dokonce i jeho protějšek Kličko během rozhovoru s námi vypadal mnohem důstojněji, jelikož rozuměl humoru a tak nějak podle toho reagoval. Tento muž se choval jako dítě, taková ta školácká křivda zněla v jeho hlase.

Nicméně povinným cílem pranku není to, aby se člověk naštval či aby se získaly cenné informace. Jedním z cílů je ukázat, jaký je člověk v různých situacích, jaký má psychotyp, jak reaguje na ty či jiné okolnosti. Myslím si, že jsme odhalili Hřiba takového, jaký je pro naše ruské publikum. Pro české publikum byl do té doby pochopen.

Váš dialog obsahoval řadu krajně negativních charakteristik duševních schopností pana Hřiba a dalších zástupců pražských úřadů. Je zřejmé, že takový je zákon žánru prank, ale před pár dny české ministerstvo zahraničí navrhlo Rusku začít dialog ohledně vyřešení vztahů mezi dvěma zeměmi a vyjasnění všech sporů. Nezdá se vám, že podobné věci nepřidají dobrosrdečnosti k již tak už napjatým vztahům? Vaším cílem je prostě udělat vtipnou show nebo je tam ještě nějaký hluboký politický podtext, který bere v potaz celý příběh kolem „ruské hrozby“ na straně vedení Prahy?

Co se týče prohlášení českého ministra zahraničí, rozhovor proběhl před ním. Nicméně prohlášení ministerského předsedy nemá žádný vliv na pozici primátora Prahy a na jejich místní legislativu. Slyšeli jsme, že problém zůstává. Bez ohledu na to, jaké prohlášení ministr učinil či nikoliv, nakolik já si vzpomínám, měl ministr zahraničí i další prohlášení ohledně toho, jak Rusko reaguje neadekvátně na události v Praze. V podstatě jsme nic nezměnili. Poslechli jsme si pozici Hřiba, on se stejně nechystá řešit historii s památníkem, všechno deleguje na městské úřady v Praze 6. V podstatě jsme ukázali, jaký obrázek dnes existuje. Nehledě na to, že ministerstvo učinilo takové prohlášení, je to ministerská úroveň, ale problém je na městské úrovni. Vidíme, jak jsou naladěny pražské úřady, že se nechystají jednat, vidíme, jak interpretují historii. Proto samozřejmě nepodporuji prohlášení jejich ministra zahraničí, ale vím, jak se může problém vyřešit, když již názorně existuje. Jednoduše jsme ukázali, že v té době, kdy zahraniční úřady se snaží dohodnout, s pražskými úřady nikdo dialog nevedl, nic se měnit nechystají. Ze strany primátora jsme také uslyšeli nějaké urážky na naši adresu, což je pro lídra hlavního města nepřijatelné, pokud sám sebe považuje za diplomatickou hlavu města. Toto chování je zřejmě stále vlastní obyčejným obyvatelům, ale ani v nejmenším ne primátorovi, který má toho mnohem více na práci ohledně epidemiologické situace v Praze, než mluvit po telefonu s tím či jiným ruským bloggerem.

Pan Hřib řekl, že je připraven se s vámi setkat v jakýkoliv den. Pokud se ocitnete v Praze, půjdete na radnici?

Všechno závisí na programu jednání. Pokud se bude týkat revize výsledků druhé světové války, pak bych tam pozval ty lidi, kteří k tomu mají nejvíce bezprostřední vztah – naše veterány, historiky. Oni by mohli Hřibovi říci mnohé. Ale naše komunikace probíhala po telefonu. Jestli budeme mít prezentaci knihy v Česku, určitě bychom jej pozvali, protože by určitě spadal do jedné z kapitol. Mimochodem také jednáme o vydání naší knihy v češtině.