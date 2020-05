„Jsou skupiny lidí, které usilují, abychom se s Ruskem rozhádali. Je to řízený proces.“ Filip o dějinách a současnosti

Na úvod zaznělo téma o interpretaci dějin některými politiky. Podle Filipa je to snaha přepsat historii vzhledem k tomu, že znalost některých věcí a faktů je poměrně malá.

„Používají se spíš domněnky než historická fakta. Bohužel musím říct, že je to dáno i tím, že se naplňuje scénář, který byl v roce 1985 napsán ve Spolkové republice Německo s prostým názvem: Jak zbavit německý národ zodpovědnosti za druhou světovou válku,“ poznamenal politik.

Dodal, „že ten scénář je známý, existují na to dokumenty, byť povědomost o něm je malá“.

„I tady jsou lidé, kteří to systematicky dělají. To znamená, že zamlčují fakta, nebo zveličují jiné věci. Myslím, že Česká republika a český národ by měli setrvat na tom, že byli na vítězné straně, že není poraženým,“ uvedl.

Co se týče výroku pražského primátora Zdeňka Hřiba, že Prahu sovětští vojáci nenesli hlavní zásluhu na osvobození, protože Rudá armáda přijela do fakticky osvobozeného města, zde Filip uvádí i další argumenty.

„Musím říct, že to je příklad neznalosti skutečné historie. Ať si pan Hřib vezme historické dokumenty. Dokonce můžeme najít i vyjádření Dwighta D. Eisenhowera ke chvíli, kdy se v Berlíně rozhodovalo, zda to má být Rudá armáda, nebo americká armáda. On řekl, že druhá světová válka skončila vítězstvím spojeneckých sil a není už potřeba, aby dál umírali američtí vojáci,“ zdůraznil šéf komunistů.

Připomněl, že Rudá armáda pod vedením maršála Koněva vyslyšela volání Prahy o pomoc. Svědčí o tom i počet jejich mrtvých 9. května.

„Navíc já jsem z Českých Budějovic, do školy jsem chodil v Trhových Svinech. I tam byl pochod smrti ještě 10. května. Takže říkat, že Rudá armáda přišla do Prahy až po skončení bojů, prostě není pravda,“ konstatoval Filip.

Dále Filip potvrdil, že pomník vlasovcům v pražských Řeporyjích považuje za oslavu fašismu.

Ruská osvobozenecká armáda, jak se ty jednotky jmenovaly, byla fašistická armáda. Byla součástí jednotek Wehrmachtu. Některé jednotky dokonce byly dány i do vojenských útvarů gestapa,“ argumentoval svůj postoj politik.

Zde odkázal na 75. výročí vypálení osady Zákřov na Olomoucku, což udělali právě vlasovci spolu s Wehrmachtem: obyvatele dva dny mučili a devatenáct jich zastřelili.

„Jestli to jsou lidé, kteří si zaslouží úctu obyvatel České republiky, o tom nejsem přesvědčen. Považuji je za součást zrůdného fašistického teroru, který se podílel na vyvražďování Čechů. A nemám žádný důvod jim vzdávat úctu,“ podotkl šéf komunistů.

V rozhovoru nechyběla zmínka o záměru strany TOP 09, která oznámila, že se Filipa se pokusí odvolat z funkce místopředsedy Sněmovny, protože prý pomáhá zájmům Ruska.

Předseda KSČM na to reaguje tím, že TOP 09 by pro takový krok potřebovala dostatečný počet podpisů podle zákona o jednacím řádu. Sama tolik poslanců nemá, kteří by pro to byli potřeba.

Na druhé straně si já vyhrazuji právo mít vlastní názor, který opírám o fakta. Nejsem zastáncem toho, že mám někomu brát právo na jeho názor a brát mu kvůli názoru právo na možnost vykonávat tu či onu funkci,“ poznamenal Filip.

V souvislosti s tématem vztahů s Ruskou federací se jednalo i o nedávné „ricinové“ kauze.

„Myslím, že jsou tu skupiny lidí, které usilují, abychom se s Ruskou federací rozhádali. To je evidentní a řízený proces. Myslím, že je pro nás nebezpečný,“ varoval Filip.

Podle jeho slov, ztráta zahraniční orientace všemi azimuty znamená, že si Česká republika zavře cestu na dobré obchodní i lidské jednání.

„Například v energetice musíme rozhodnout, jestli budeme brát ropu a plyn z Ruské federace, ze střední Asie, nebo z arabského světa. Protože je evidentní, že Evropa je energeticky nesoběstačná a těch zdrojů zase tolik není. Pokud bychom se pohádali s Ruskou federací a zhoršili si vztahy, tak budeme muset hledat jiný zdroj,“ upozornil politik.

Rovněž zdůraznil, že vzhledem k problémům s migrací je u ČR k arabskému světu odtažitý vztah a nemá tam žádné výsadní postavení.

Nechyběla i poznámka ohledně toho, že se tři pražští komunální politici ocitli pod policejní ochranou kvůli údajným aktivitám Rusů.

„To je v pořádku, je to věcí policie, nijak to nezpochybňuji. Ale vycházím z toho, jak na glosu v Respektu reagovali bezpečnostní experti, kterých si vážím. Například Andor Šándor, kterého lze těžko spojovat s KSČM, když dělal bezpečnostního poradce Mirku Topolánkovi. On říkal, že ta konstrukce má řadu vad a ta glosa v Respektu je až směšná. Neměl jsem žádný důvod panu generálu Šándorovi nevěřit,“ vyslovil se k věci Filip.