Denní přírůstek případů koronaviru v ČR je osmý den za sebou pod stovkou. Na Slovensku nebyl objeven žádný nakažený

Jak vyplývá z údajů na webu ministerstva zdravotnictví. Vyléčených přibylo od pátečního večera šest, jejich celkový počet činí 4414 lidí. Úmrtí s nemocí covid-19 bylo 273.

V současné době v republice je evidováno 3391 nakažených.

Co se týče testů, těch bylo v pátek provedeno 4416. Jejich celkové množství se blíží ke 300.000 včetně opakovaných testů u stejného člověka.

Největší počet případů covidu-19 byl zaznamenán v Praze, kde se nakazilo 1824 lidí. Následuje Moravskoslezský kraj s 1140 nemocnými. Nejlepší na této statistice jsou Vysočina a Jihočeský kraj se 179 případy.

Nejvíce smrtelných dopadů koranaviru zapříčinil v Praze, zde počet úmrtí se rovná 90 případům. V Moravskoslezském kraji kvůli nákaze zemřelo 41 pacientů. Dvě třetiny obětí koronaviru v České republice byli ve věku od 75 let.

První tři případy nemoci byly v zemi odhaleny 1. března, k prvnímu úmrtí došlo 22. března.

Koronavirus mizí ze Slovenska?

Během pátku nebyl na Slovensku objeven ani jeden případ nákazy novým koronavirem. Celkově Slovensko eviduje 1455 případů. Informuje o tom permanentní krizový štáb na internetové stránce www.korona.gov.sk.

Doposud bylo provedeno celkově 118.371 testů, během pátku se jejich udělalo 3910.

Celkově se z onemocnění covid-19 vyléčilo již 919 lidí, z toho za pátek zaznamenali 14 vyléčených.

Onemocnění na Slovensku během pátku nikdo nepodlehl. Celkový počet úmrtí je 26.

Návrat k normálnímu životu

V České republice v pondělí 11. května budou moci v rámci uvolňování restriktivních opatření otevřít další provozovny. Jednat se bude o všechny provozovny v nákupních centrech, provozovny nad 2500 metrů čtverečních, které nejsou v nákupních centrech, restaurace, hospody, kavárny, bufety, vinotéky s prodejem přes výdejní okénko či v rámci venkovních zahrádek.

Kromě toho bude možné navštívit i kadeřnictví, holičství, manikúry, pedikúry, solária, muzea, galerie, venkovní prostory zámků, hradů a skanzenů. Povoleny budou také bohoslužby do 100 osob, stejně jako divadla, kina a další kulturní aktivity taktéž do 100 osob. Pořádat se mohou i kulturní, společenské a sportovní akce a svatby do 100 osob. Samozřejmostí jsou specifické hygienické podmínky.

Na Slovensku ve středu začaly zároveň platit druhá a třetí fáze rozvolňování. Od tohoto dne mohou mít otevřeno již všechny prodejny s výjimkou nákupních center, terasy restaurací a s omezeními i hotely. Obnovilo se také pořádání bohoslužeb a svateb. Uvolnění se dotklo i muzeí, galerií, kadeřnictví, venkovních turistických atrakcí a s omezeními rovněž i taxislužeb.

První fáze rozvolňování přišla 22. dubna. V případě zachování pozitivního trendu zbylá opatření budou zrušena ve čtvrté fázi rozvolňování.