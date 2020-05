Vyskočil o „hrdinských“ činech Koláře: „Zvítězil v boji se sochou a pak se po**al!“

Vyskočil na pozadí 75. výročí vítězství nad nacismem přirovnal starostu Prahy 6 Ondřeje Koláře, který nechal odstranit sochu sovětského maršála Ivana Koněva, k hrdinům války. „K příležitosti Pražského povstání se ještě krátce vrátím ke Karlu Richterovi, bývalému řediteli Divadla Jiřího Wolkera,“ říká Ivan Vyskočil a vysvětluje. „Nedávno mi ukazoval, jak jako mladý kluk v čase Pražského povstání stojí za barikádou, v německé helmě a s puškou v ruce. Psal jsem, že to byl statečný chlap, a dokonce i nebojácný kluk!“ připomíná a následně opět nešetří sarkasmem.

„Ale jaképak hrdinství na barikádě. To je úplné nic proti Ondřeji Kolářovi, starostovi Prahy 6. To je hrdina! S tím se nedá nějaký boj z barikády proti německým tankům srovnat. Kolář se utkal s nebezpečnou sochou a zvítězil! (a hned potom se po….al!) A teď se musí schovávat v nějakém sklepě před „nebezpečným zabijákem“! A nejen on,“ píše Vyskočil.

„Chlapci se téhle republice a nám daňovým poplatníkům opravdu vyplatí. Napřed provokují, mají úžasné svaly, hlavně kolem huby, a pak abychom jim platili policejní ochranu? Stojí vůbec zato?“ ptá se rozčileně umělec.

Dále Vyskočil připomíná článek Respektu, ve kterém redaktor Ondřej Kundra prohlásil, že do Prahy přicestoval tajemný Rus s jedovatou látkou, aby pravděpodobně zabil primátora Hřiba a Koláře. „Je to celé směšné, jak jistý redaktor Respektu (také Ondřej, ale do příjmení se mu nedopatřením zatoulalo písmeno R) objevil ruského agenta s jedem nasazeného na tyto naše výtečníky. Jelikož tajné služby RF nejsou tak neschopné, že kdyby se vůbec chtěly takovou záležitostí zabývat, tak by jim jistě taková informace nemohla uniknout! Anebo je tu druhá možnost, že takovou informaci naopak pustily schválně a teď se válí smíchy, jak mají tihle hrdinové naděláno v kalhotech a jsou pro smích všem normálním lidem,“ chytá se za hlavu herec.

„A ten brepta, co se tak předvedl v Aréně Jaromíra Soukupa? Pane Fialo, prosím vás, chyťte si už tohoto vašeho člena a zavřete ho někam do boudy, protože co předvedl, to už opravdu přesahuje všechny meze!!,“ vzkazuje na závěr Ivan Vyskočil předsedovi ODS.