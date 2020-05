V Česku bylo potvrzeno 8095 případů koronaviru. Aktuálně je 3 371 nakažených

Web ministerstva zdravotnictví uvádí, že se doposud provedlo přes 298 tisíc testů na koronavirus. Momentálně je v nemocnici hospitalizováno 239 lidí, u kterých byla nákaza potvrzena.

Praha má stále nejvíce potvrzených případů, aktuálně 1835. Při zohlednění počtu obyvatel je však situace nejhorší v Karlovarském kraji, kde na 100 tisíc lidí připadá přes 144,27 nemocných. Praha má 134,83 případů na 100 tisíc obyvatel. Nadále je na tom nejlépe Jihočeský kraj se 27,93 nakaženými na 100 tisíc obyvatel.

Druhá vlna covidu-19?

Počet lidí infikovaných covidem-19 se stále drží na nízkých číslech a zdá se, že Česko nad pandemií vítězí. Nicméně ministr zdravotnictví Adam Vojtěch a jeho náměstek Roman Prymula varují před druhou, a možná dokonce i třetí vlnou. Tyto obavy s nimi sdílí řada odborníků doma i v zahraničí.

Poslední statistiky naznačují, že vrchol pandemie již máme za sebou. Zatímco v řadě zemí přírůstek nově nakažených dosahuje stovek a tisíců, v Česku se jedná pouze o pár desítek a vláda postupně uvolňuje restriktivní opatření. Přesto přetrvávají obavy o vypuknutí další vlny.

Uvolňování opatření

V pondělí 11. května budou moci v rámci uvolňování restriktivních opatření otevřít další provozovny. Jde o všechny provozovny v nákupních centrech, provozovny nad 2500 metrů čtverečních, které nejsou v nákupních centrech, restaurace, hospody, kavárny, bufety, vinotéky s prodejem přes výdejní okénko či v rámci venkovních zahrádek.

Kromě toho bude možné navštívit i kadeřnictví, holičství, manikúry, pedikúry, solária, muzea, galerie, venkovní prostory zámků, hradů a skanzenů. Povoleny budou také bohoslužby do 100 osob, stejně jako divadla, kina a další kulturní aktivity taktéž do 100 osob. Pořádat se mohou i kulturní, společenské a sportovní akce a svatby do 100 osob. Samozřejmostí jsou specifické hygienické podmínky.

Povinné nošení roušek

V Česku platí od 19. března zákaz pohybu na veřejnosti bez roušek či pokrývky úst a nosu. Vláda se tehdy usnesla, že všem osobám zakazuje pobyt a pohyb mimo bydliště bez ochranných prostředků dýchacích cest.

V této souvislosti ve středu napsal člen Ústředního krizového štábu Roman Šmucler, že v Česku povinné nošení roušek skončí po 17. květnu, tedy po skončení nouzového stavu.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch ale oznámil ve středu ve Sněmovně, že jsou připraveni ukončit plošné nošení roušek v průběhu června. Podmínkou pro uvolnění je však dobrá epidemiologická situace.