Česko se může dočkat otevřených hranic se Slovenskem. „Umíme si představit takový mini Schengen,“ zaznělo

Klus připustil, že je v jednání takzvaný mini Schengen, který by mohl fungovat od léta v případě, že bude dobře zvládnutá epidemiologická situace ve všech zmíněných zemích.

„Pokud ta pandemická situace v Česku a na Slovensku to umožní, pak takový mini Schengen si umíme představit už v průběhu několika týdnů. (…) Takže pokud se opravdu nedostaví nějaká druhá vlna, pak jsem optimista, že už začátkem léta bychom mohli, alespoň v těchto třech zemích (ČR, SR, Rakousko, pozn. red.), svobodně cestovat,“ uvedl náměstek.

Klus v rozhovoru upozornil, že na území Slovenska mají zatím povolený vstup pouze občané země s trvalým či přechodným pobytem v zemi. Padlo také téma takzvané státní karantény, kterou samotný Klus obhajoval. Vysvětlil, že původně zavedenou domácí karanténu někteří lidé ignorovali a tím pádem došlo k nákaze dalších lidí.

Například tato situace nastala v romských osadách na východě Slovenska. Právě sem se totiž vrátilo množství Romů z Velké Británie. Z toho důvodu tak na Slovensku funguje státní karanténa, která není zavedena v žádné jiné zemi Evropy.

Funguje to tak, že Slováci, kteří do země přijíždějí ze zahraničí, musí být umístěni do státních zařízení do doby, než bude u nich prokázán negativní test na covid-19. Náměstek dodal, že ve státních karanténách bylo pozitivně testováno přes 200 lidí.

Covid-19 na Slovensku

Co se týče situace s koronavirem na Slovensku, pak země aktuálně hlásí 1457 pozitivně testovaných lidí na koronavirus. Celkem bylo provedených 119 859 testů, z čehož tedy 118 402 testů bylo negativních. Z nemoci se vyléčilo 941 osob a nákaze podlehlo 26 lidí.

Stejně jako v Česku, i na Slovensku se začínají uvolňovat restriktivní opatření a země se začíná posunovat k normálnímu fungování. Například ve středu začala platit druhá a třetí fáze rozvolňování. Od tohoto dne mohou mít otevřeno již všechny prodejny s výjimkou nákupních center, terasy restaurací a s omezeními i hotely. Obnovilo se také pořádání bohoslužeb a svateb. Uvolnění se dotklo i muzeí, galerií, kadeřnictví, venkovních turistických atrakcí a s omezeními rovněž i taxislužeb.

První fáze rozvolňování přišla 22. dubna. V případě zachování pozitivního trendu zbylá opatření budou zrušena ve čtvrté fázi rozvolňování.