Petr Robejšek se pustil do generála Pavla a EU kvůli koronaviru

„V internetu jsem narazil na 2. Antipanickou konferenci (které se účastnil i generál Petr Pavel – red.). Celou jsem si jí poslechl, ale nakonec byl nejsilnější dojem to, jaký redakce Hospodářských novin vybrala titulek. Asi proto, že ho považovala za nejsilnější sdělení akce. Zní takto: "Stěžujeme si, že EU v krizi nebyla vidět, státy jí k tomu ale nedaly kompetenci, řekl generál Pavel na antipanické konferenci",“ otevřel svůj komentář politolog.

Robejšek následně zpochybnil vyřčenou Pavlovu tezi o tom, že v množství je síla a ukazuje na situaci, kdy některé objekty ztrácejí kvůli přílišné velikosti akceschopnost. To prý musí generál ze své vojenské praxe sám dobře vědět.

„Nerad panu generálovi odporuji, ale není pravda, že "v množství je síla", jak prohlásil. Množství dokonce může být slabost, když není akceschopné. Tohle ví generál Pavel mnohem lépe než my "civilové". A ví jistě i to, že členové EU mají tak rozdílné národní zájmy, že koordinované akce nefungují ani tehdy, když EU potřebné kompetence dostane. To se již před lety projevilo v energetické politice, nedávno v politice migrační a právě teď (a po několikáté) při záchraně eurozóny. Ve všech případech bránily tomu, aby byla "v množství síla" stejné důvody: Rozdílné národní zájmy členů EU,“ myslí si politolog.

Petr Robejšek v této věci kontruje několika vlastními tezemi o tom, jak se chová společnost složená z několika různorodých aktérů.

„Když řešení společně hledá více různorodých aktérů tak nutně: 1. Roste počet těch, kteří mají rozdílné zájmy a 2. řešení je proto buď bezzubé, protože musí vyhovovat všem anebo se 3. prosadí jen ti nejsilnější na úkor těch slabších. 4. Ti, kteří se neprosadí, nebudou dělat nic, nebo "společné" řešení sabotovat,“ uvedl politolog.

Ve stavu, v jakém se EU nachází, podle jeho slov, není síla. Upozornil také na skutečnost, že současná situace okolo koronaviru není poslední složitá situace. Aby bylo možné se připravit na ty další, je nutné hledět na věci střízlivě, myslí si.

„To je popis stavu dnešní Evropské unie, a proto v množství jejich členů není síla. Antipanická konference má určitě smysl, protože příští "černé labutě" bezpochyby dorazí. Ale chceme-li se co nejlépe připravit, tak bychom si měli předem jasně říci, jaké jsou naše skutečné možnosti. A lepší než říkat, co si přejeme, je vidět, co je reálné,“ uzavřel své vyjádření politolog.

„Konec vydržování pacientů evropskými penězi“

Petr Robejšek před několika dny upozornil na klíčový rozsudek německého ústavního soudu. To údajně prolomilo dosavadní trendy ve fungování Evropské unie.

„Včera jsem si připil dvojkou červeného, protože německý ústavní soud konečně dostál své povinnosti. Podle jeho včerejšího rozsudku nakupuje Evropská centrální banka státní dluhopisy krizových zemí v rozporu s německou ústavou. To má skončit a německý parlament musí v budoucnost nákupní plány Evropské centrální banky předem diskutovat a odsouhlasit,“ prohlásil ve svém vystoupení na YouTubu a dodal: „Odteď již nesmí Evropské centrální banky svévolně vydržovat beznadějné pacienty na jihu Evropy.“