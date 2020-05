Zajedou si Češi do Chorvatska k moři ještě před prázdninami? Podle Petříčka se o tom jedná

V diskusním pořadu Partie se dnes vyjádřil ministr zahraničí Tomáš Petříček k možnosti cestování do Chorvatska a dalších zemí. Podle jeho slov se o tom stále vedou jednání s tím, že cílem uvolňování by mělo být obnovení fungování Schengenského prostoru.

Ministr uvedl, že mají v hlavě cestování s cílem turismu, nicméně nyní je prioritou především pohyb v souvislosti s ekonomikou. „Víme, že třeba v jihovýchodních zemích ten epidemiologický vývoj není vážný a s takovými zeměmi jednáme,“ dodal.

Připomeňme, že již dříve z úst ministra Petříčka zaznělo, že v létě by se mohli Češi na dovolenou vydat, ale pouze do některých zemí. Tehdy uvedl, že nejdále jsou jednání s Rakouskem a Slovenskem. Zde stojí za zmínku, že podobná informace zazněla i ze slovenské strany.

Mini Schengen

Náměstek slovenského ministra zahraničí Martin Klus totiž dnes uvedl, že je v jednání takzvaný mini Schengen, který by mohl fungovat od léta v případě, že bude dobře zvládnutá epidemiologická situace v daných zemích.

„Pokud ta pandemická situace v Česku a na Slovensku to umožní, pak takový mini Schengen si umíme představit už v průběhu několika týdnů. (…) Takže pokud se opravdu nedostaví nějaká druhá vlna, pak jsem optimista, že už začátkem léta bychom mohli, alespoň v těchto třech zemích (ČR, SR, Rakousko, pozn. red.), svobodně cestovat,“ uvedl náměstek.

Doporučení epidemiologů

Petříček uvedl, že zřejmě budou moci Češi vyrazit i do Chorvatska. Podle jeho slov se nyní jedná o povolení cestování do Chorvatska již od června. Ovšem co se týče cestování mimo Evropu, tam vše záleží dle jeho slov na situaci v letecké dopravě.

K situaci se vyjádřil i epidemiolog Rastislav Maďar. Podle něj zatím není jisté, za jakých podmínek a okolností budou moci Češi vycestovat do zahraničí. Podle jeho slov jsou největší epidemiologická rizika hromadné akce a cesty do zahraničí. Dodal, že po návratu by lidem hrozila karanténa, která by nebyla hrazená státem.

Maďar zdůraznil, že je nutné brát v potaz fakt, jakým způsobem bude povoleno cestování občanům dalších zemí. „Může se třeba stát, že se pak lidé potkají s občany silně zasažených zemí. Rozhodně nechceme, aby tu krachovala jakákoliv odvětví, ale musíme najít ten správný balanc,“ uvedl.

V neposlední řadě Petříček konstatoval, že je potřeba řídit se doporučeními epidemiologů a také „zdravým selským rozumem“. Lidé by podle něj měli zvážit i případné nošení roušek po skončení nařízení o plošném nošení.