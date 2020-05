V Česku se uzdravila více než polovina lidí s prokázaným covidem-19. Zemřelo 279 lidí

V zemi se provedlo přes 300 tisíc testů na nový typ koronaviru. Největší počet případů byl zaznamenán v Praze, kde je 1839 lidí, kteří měli pozitivní test na koronavirus. Na 100 tisíc obyvatel připadá 134,83 lidí. Následuje Moravskoslezský kraj, kde bylo zaznamenáno 1146 pozitivně testovaných lidí a Středočeský kraj s 944 lidmi. V přepočtu na 100 tisíc obyvatel však prvenství drží Karlovarský kraj, kde připadá 144,61 osob na 100 tisíc obyvatel.

Během dnešního dne zemřel podle webu ministerstva jeden člověk. Nejvíce úmrtí čítá věková kategorie 75-84 let (98 lidí) a následuje kategorie 85+, kde zemřelo 90 osob.

Uvolňování opatření

V pondělí 11. května budou moci v rámci uvolňování restriktivních opatření otevřít další provozovny. Jednat se bude o všechny provozovny v nákupních centrech, provozovny nad 2500 metrů čtverečních, které nejsou v nákupních centrech, restaurace, hospody, kavárny, bufety, vinotéky s prodejem přes výdejní okénko či v rámci venkovních zahrádek.

Cestování za hranice

Kromě toho bude možné navštívit i kadeřnictví, holičství, manikúry, pedikúry, solária, muzea, galerie, venkovní prostory zámků, hradů a skanzenů. Povoleny budou také bohoslužby do 100 osob, stejně jako divadla, kina a další kulturní aktivity taktéž do 100 osob. Pořádat se mohou i kulturní, společenské a sportovní akce a svatby do 100 osob. Samozřejmostí jsou specifické hygienické podmínky.

S blížícím se létem stále více Čechů zajímá, zda se budou moci vydat za hranice. K této otázce se vyjádřil v diskusním pořadu Partie ministr zahraničí Tomáš Petříček. Hovořil o možnosti cestování do Chorvatska a dalších zemí.

Připomeňme, že již dříve z úst ministra Petříčka zaznělo, že v létě by se mohli Češi na dovolenou vydat, ale pouze do některých zemí. Tehdy uvedl, že nejdále jsou jednání s Rakouskem a Slovenskem. Zde stojí za zmínku, že podobná informace zazněla i ze slovenské strany.

Náměstek slovenského ministra zahraničí Martin Klus totiž dnes uvedl, že je v jednání takzvaný mini Schengen mezi Slovenskem, Českem a Rakouskem, který by mohl fungovat od léta v případě, že bude dobře zvládnutá epidemiologická situace ve všech zmíněných zemích.

Petříček uvedl, že zřejmě budou moci Češi vyrazit i do Chorvatska. Podle jeho slov se nyní jedná o povolení cestování do Chorvatska již od června. Ovšem co se týče cestování mimo Evropu, tam vše záleží dle jeho slov na situaci v letecké dopravě.