Prymula o nošení roušek: V červnu je sundáme, ale na podzim je nejspíše budeme muset opět nasadit

V neděli by měl v Česku skončit nouzový čas a tento týden se postupně uvolňují další opatření. To ale neznamená, že automaticky sundáme také roušky. Podle epidemiologa Romana Prymuly budou Češi tyto ochranné pomůcky nosit až do 15. června. Přitom je dle něj ale možné, že na podzim je budeme muset s největší pravděpodobností začít nosit znovu.

Roman Prymula poskytl rozhovor deníku MF Dnes. Promluvil v něm o uvolňování opatření v Česku a také o nošení roušek. V současné chvíli v naší republice dochází k dalšímu uvolňování opatření a epidemiolog si myslí, že by lidé k rozvolňování měli přistupovat zodpovědně. Má také jisté obavy ohledně toho, zda lidé budou opravdu dodržovat to, co mají.

Obavy stále jsou...

„Samozřejmě, že obavy jsou. K porušování elementárních pravidel prostě bude docházet. Uvidíme, co se bude dít v těch čtrnáctidenních intervalech mezi jednotlivými etapami rozvolňování. Já čekám nárůst. A doufám, že nebude dramatický. Protože pokud by byl dramatický, máme samozřejmě problém,“ dodal k věci s tím, že dramatický růst by byl posun v reprodukčním číslu třeba na 1,5 nebo ke 2.

Dodává také, že pokud by denní nárůst nakažených skákal stylem 200, 300, 450, 500 denně, tak by to znamenalo, že exponenciálně narůstá a bude velmi těžké to zastavit.

Spousta lidí se již chce vrátit k normálnímu životu a přál by si to i Prymula. Upozorňuje však na to, že virus nezmizel, ale stále tady bohužel někde nad námi je.

„Musíme si uvědomit jednu věc: Pokud se dostaneme do nějaké kritické situace, tak nás znovuzavádění opatření bude poměrně hodně obtěžovat. Já bych navrhoval, aby lidé žili v nějakých menších komunitách. Že se budou například stýkat tři rodiny a další komunikace moc nebude. V této formě se to dá udržet kontrolovaně,“ nastínil, jak by lidé mohli nyní dle něj fungovat.

Varuje také před zavlečením viru do velkých skupin. „Jsou to prostě věci, nad kterými bychom měli přemýšlet. Opravdu není konec,“ dodal.

Roušky, roušky a zase roušky

Velkým tématem i nadále zůstává nošení roušek. Například stomatolog Roman Šmucler nedávno prohlašoval, že krizový štáb rozhodl o sundání roušek s koncem nouzového stavu 17. května. Takové nepravdivé prohlášení však Prymula považuje za nekorektní.

„Já jsem na tom krizovém štábu byl. A nikdo tam nic takového nevyhlásil. Ano, v letním prostředí bude snaha, aby byly roušky v exteriérech omezeny, ale ve vnitřních prostorech ještě nějakou chvíli budou,“ vysvětlil.

Dodal také, že pokud jde o konkrétní datum, kdy bychom mohli sundat roušky alespoň venku, počítá se s 15. červnem. „Uvidíme, jak se bude epidemie vyvíjet, počítáme s datem 15. června. Ale určitě ne 17. května,“ doplnil.

Tento termín pak vysvětlil tím, že se nyní masivně rozvolňuje: „Do konce května budou rozvolněná téměř veškerá opatření kromě masových akcí. A já bych pak chtěl vidět průběh těch čtrnácti dnů, co to udělá. Pokud dopad na společnost bude rozumný a nikterak dramatický, tak můžeme bez bázně a hany roušky minimálně ve venkovním prostředí sundat.“

Podzim jako riziko

V souvislosti s rouškami se však objevil i názor, že je na podzim budeme muset opět nandat.

„Já si myslím, že na podzim je budeme používat intenzivněji. My budeme apelovat na to, aby se lidé, včetně zdravotníků, nechali očkovat proti chřipce. Protože kombinace podzimní chřipky a koronaviru bude obrovský problém. Kumulativně to může dojít do 1,5 milionu lidí. A takovou masu nezvládneme diagnostikovat, jestli mají covid-19, nebo jen obyčejnou chřipku,“ míní.

Další témata rozhovoru

„Myslím, že role těchto dvou institucí by měla být v tom, že se udělá nějaký plán. Že udělají doporučení. Že ty organizace budou řídit Evropu, v případě WHO svět. Ony se ale v některých chvílích vyloženě vezly. Každá země dělala něco na koleně, opisovaly od sebe, aplikovaly své nápady. Nikdo ale nestanovil žádná obecná pravidla,“ dodal.

Řeč přišla také na to, jakou roli hrály v celé krizi Evropská unie a Mezinárodní zdravotnická organizace. Na to Prymula odvětil, že je obecně poměrně zklamán, protože ani jedna organizace nepřišla s žádným plánem a jen se vezla.

V neposlední řadě se dotkl také toho, co by v průběhu krize udělal jinak. Zde zmínil, že by změnil vyhlášky ohledně chaotické otevírací doby obchodů pro důchodce. Dále se zaměřil i na možnost letošní dovolené v zahraničí, na léčbu a mutaci koronaviru a další zajímavé otázky.