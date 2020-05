Komentátor Holec to v pořadu Xavera otevřeně o kauze ruského agenta: Do redakce Respektu zatelefonoval Pavel Novotný

V pořadu Podtrženo sečteno na XTV se probírala témata jako ruský agent s ricinem, start CNN Prima, Piráti a Pražský okruh. Hostem Luboše Xavera Veselého se tentokrát stal komentátor Petr Holec, který si v pořadu utahoval z kauzy kolem ruského agenta s ricinem. Podle něj to totiž do redakce Respektu zatelefonoval Pavel Novotný, řeporyjský starosta.

Kanál Prima CNN

Hned v úvodu se Holec zmínil o startu zpravodajského kanálu Prima CNN. Uvedl, že jej na něm zaujalo především to, jak bývalá pracovnice ČT Markéta Dobiášová zpovídala exministra Jaroslava Tvrdíka.

„Jaroslav Tvrdík není žádnej tvrďák. Když rezignoval jako ministr, tak se u toho asi dvakrát rozbrečel. Ale to, co tam předvedla ta exredaktorka ČT Dobiášová, tam vlastně zanesla tu tradici České televize, opakujete nesmysly pořád dokola, toho hosta si ani nemusíte pozvat, protože ho nepotřebujete, nenecháte ho v podstatě promluvit, ale když ji i Jarda Tvrdík takhle utřel, tak to už je co říct,“ reagoval.

Kauza ruského agenta

Podle něj je však dobře, že má ČT24 konkurenci, a rovněž pochválil moderní studio. Poté ještě podotkl, že nechápe, proč se politici nevzbouří a neřeknou, že nebudou do této televize chodit, pokud jim nasadí roubík hned po příchodu. Stejně tak si myslí, že je význam ČT politiky přeceňován.

Téma se v pořadu stočilo také na kauzu ruského agenta, který měl údajně v dubnu přicestovat do Česka s kufříkem, v němž byl ricin. Podle Holce jde ale o další vtip Pavla Novotného.

„On to vymyslel, vzal do toho Koláře s Hřibem, pak zavolal do Respektu, celý to bylo venku a podívejte se, jaký je z toho únik,“ vtipkoval.

Dle něj totiž představa, že někdo vyrazil do Prahy zavraždit tři pražské politiky je i na Putinův režim „trochu moc“ a v Rusku jsou chytřejší.

Xaver se při této příležitosti dotkl i Bezpečnostní informační služby (BIS) a zajímal se o to, co je to za úroveň, když mají v BIS „mezi sebou blbce, kteří to posílají ven“. Na to Holec řekl, že se to v tajných službách stává, ale politoval senátora Fischera, který se svého času údajně strachoval o svou osobu kvůli Číně.

„Ani mu nedají ochranu a já myslím, že už byl krůček od toho, aby zaplatil nějakému Číňanovi, aby na něj spáchal fiktivní atentát, a teď mu to Pavel Novotný a ti další dva takhle vyfouknou,“ smál se komentátor a dodal: „Sedí doma, je naštvanej, možná podá trestní oznámení, jak je jeho zvykem.“

„Teď hledají ricin, jsou v terénu,“ odtušil ironicky a doplnil, že doufá, že Piráti už ve Sněmovně chystají vyšetřovací komisi a Jakub Michálek najde ricin.

Řeč přišla i na týden Respekt, v němž se tato informace objevila. Podle moderátora si deník nemůže jen tak něco takového napsat. Moderátor se navíc zajímal o to, „co na to řekne Ústav nezávislé žurnalistiky.“ Podle Holce je tato kauza nejspíše zaměstná.

V neposlední řadě pak Holec okomentoval informaci o tom, že se starosta Prahy 6 Ondřej Kolář v současné době schovává na neznámém místě. Podle jeho slov se jedná o perfektní zábavu v čase, kdy se všichni bojí koronaviru a Pavel Novotný se podle něho musí na radnici ohromně smát.

Piráti vs. Holec

Dále se řeč stočila na rozhovor s Ivanem Bartošem na webu Reflexu, kde si předseda Pirátů stěžoval na to, že je premiér Andrej Babiš pomlouvá.

„Mně se líbí, že si Bartoš stěžuje, když celý program Pirátské strany není ani pomlouvání, to je slabé slovo, to je bonzáctví,“ uvedl Holec.

Doplnil také, že zmiňovaný rozhovor obsahoval seznam všech institucí, kam chtějí Piráti vládu udat. Ocenil však jednu věc, a sice, že jsou Piráti transparentní a svým „bonzáctvím“ se ještě chlubí. Vysmál se jim ale za to, že vládu Babiše grilují, zda mají plán na druhou vlnu koronaviru hned poté, co úspěšně zvládli teprve tu první.

Nakonec se u Pirátů ještě pozastavili, protože komentovali skutečnost, že primátor Zdeněk Hřib popřel osvobození Prahy Sověty. Pokud jde o kauzu pomníku vlasovcům, památka by mu nevadila. Upozornil však na to, že v Praze byli jak vlasovci, tak maršál I. S. Koněv, a zatímco vlasovcům byl pomník postaven, Koněva odklidili do depozitáře.

Dotyčného pak ještě zkritizoval za to, že si za primátorský plat hraje na amatérského historika, protože dle komentátora zjistil, že na vedení Prahy nestačí.