Zprávy v českých médiích o tom, že dočasně pověřený vedoucí zastupitelství Rossotrudničestva v Praze by mohl dovézt do této země jed, připomínají novinářské kachny, které by mohly být iniciovány americkými nebo britskými tajnými službami, domnívá se člen výboru Státní dumy pro bezpečnost a boj s korupcí Andrej Lugovoj.