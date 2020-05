Prymula o postupném návratu k normálnímu životu: Každý musí rozmyslet, jak bude fungovat v době, kdy hrozí riziko nákazy

Epidemiolog a náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula nedávno poskytl rozhovor deníku Právo, v němž se zaměřil na postupný návrat společnosti k normálnímu životu. Podle jeho slov je to především otázka přístupu jedinců a každý si dle něj musí rozmyslet, jak bude fungovat v době, kdy riziko nákazy stále hrozí.

Vláda se včera, v pondělí 11. května, shodla na tom, že povinné nošení roušek venku se může stát minulostí již od 25. května. Deník tak zajímalo, jak bude situace po tomto datu vypadat. Podle Prymuly si lidé roušku nasadí v prostoru, kde bude víc lidí. „Tam, kde lidé nebudou, můžete být bez ní,“ uvedl.

Co se týče rozvolnění v nošení roušek, přiznal, že vláda v dalších plánech vycházela z reality. „Musí to mít hlavu a patu. Když budu po 25. květnu venku s lidmi, které znám a stýkám se s nimi, nemělo by logiku, abychom všichni měli roušky,“ dodal.

Již před pár dny Prymula hovořil o tom, že by chtěl, aby lidé žili v menších komunitách. V rozhovoru následně vysvětlil, co tím měl vlastně na mysli, protože tento jeho názor u některých vzbudil rozruch.

„Ukazuje se, že když jsou dvě tři rodiny v bližším vztahu a setkávají se a přitom se nescházejí s rizikovými jedinci, tak je téměř vyloučeno, aby do svého prostoru zanesli nákazu. A řada lidí se opravdu takto zařídila. Potkává se jen se svými dobrými známými, ale omezila kontakt s lidmi, které vídá jen raritně,“ dodal k věci.

Kontrolovat se však takové chování nebude. Podle něj to totiž není věc politiky, ale je to otázka přístupu jedinců. „Každý si musí rozmyslet, jak bude fungovat v době, kdy riziko nákazy stále hrozí,“ řekl.

V neposlední řadě se epidemiolog vyjádřil k tomu, že se denní podíl nově pozitivně testovaných dlouhodobě drží kolem jednoho procenta. Podle něj je tato křivka zatím stále velmi příznivá.

„Pokud to takhle bude i nadále, můžeme být navýsost spokojení. Hlavní prubířský kámen přichází teď, protože nás čeká velký balík rozvolňování. Zatím nám hraje do not nepříznivé počasí, ale musím říct, že je to skoro špatně. Nás zajímá přímá expozice, abychom z toho mohli učinit závěry. Radši bych byl, aby bylo pěkné počasí a lidé chodili tam, kam mohou,“ uzavřel věc.

Koronavirus v ČR

Jak uvádí Ministerstvo zdravotnictví ČR, v pondělí bylo potvrzeno 53 nových případů nákazy, od začátku března jde o 8177 nakažených. V Česku dosud zemřelo 283 pacientů na covid-19, přičemž v pondělí zemřel jeden pacient.

Již posledních 11 dnů se v Česku denní přírůstek případů koronaviru drží pod osmi desítkami, v pondělí testy odhalily 53 nových případů. Od začátku března tak ČR zaznamenala 8177 případů nemoci covid-19. Celkem bylo provedeno 314 138 testů.

Lékařům se od března celkem podařilo vyléčit 4738 nakažených. Aktuálně je v nemocnicích hospitalizováno 236 pacientů.