Vláda nemá plán, jak bude postupovat v případě zhoršení situace s covidem-19

Vláda zatím nemá jasno, jak bude postupovat v případě, že po 25. květnu dojde ke zhoršení epidemiologické situace v zemi. V rozhovoru pro server Novinky.cz to přiznal ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

V Česku od pondělí začala platit třetí fáze rozvolňování opatření. Za necelý týden, tj. 25. května, má přijít další čtvrtá fáze. Plán dalšího postupu však chybí.

„Pak už nic neexistuje. Jediné, co bude dál, jsou regulace provozů, které jsou již uvolněny, ale to pouze z hlediska protiepidemiologických opatření. Jde tedy například o rozestupy,“ sdělil Vojtěch Novinkám.

Jediné, co bude po 25. květnu plošně regulováno, jsou hromadné akce. Po 25. květnu by mohly být povolené akce do 500 osob, ale zatím nikoliv desetitisícové akce.

Podle ministra jeho resort vychází z toho, že celkově se koronavirovou krizi podařilo zvládnout. Zůstávají však problémy na regionální úrovni. Případné zpřísňování opatření bude probíhat právě na ní.

„Dnes vidíme, že nemáme celoplošný problém, ale máme problémy regionální, takže si dokážu představit, že by regulace z hlediska restaurací nebo obchodů byly pouze pro určitý region. Budeme se snažit maximálně o to, abychom už plošně ekonomiku nevypínali,“ sdělil Vojtěch.

Jako nejrizikovější regiony uvedl Chebsko, Domažlicko, Ostravu a Prahu. „Sledujeme ta data v číslech každý den, vnímáme i situaci u sousedních států. Zhoršuje se třeba situace v Bavorsku a celkově v Německu roste reprodukční číslo,“ dodal.

Podle harmonogramu rozvolňování protikoronavirových opatření od pondělka otevírají nákupní centra, zahrádky restaurací, kadeřnictví, muzea a galerie či divadla a kina s účastí nejvýše 100 osob. Povolené jsou rovněž i bohoslužby, kulturní, společenské a sportovní akce, stejně jako svatby do 100 osob.

Od 25. května začne běžný provoz restaurací či ubytovacích zařízení. V tento den skončí i povinnost nošení roušek ve venkovních prostorech s tím, že budou nadále povinné v MHD a vnitřních prostorech. Ostatní činnosti budou povoleny následně během června dle aktuální epidemiologické situace. Nouzový stav bude platit do 17. května.

Před pondělním rozhodnutím vlády kolem povinného nošení roušek na veřejnosti panoval zmatek. Vojtěch, jeho náměstek Roman Prymula, premiér Andrej Babiš (ANO) i ministr vnitra a šéf Ústředního krizového štábu Jan Hamáček (ČSSD) jmenovali různé termíny.

Podle Vojtěcha ale došlo k výraznému pokroku v otázce počtu nakažených i reprodukčního čísla, což umožňuje zbavit povinnost nošení roušek venku již za dva týdny.

„Pokud bychom na těchto parametrech viděli negativní trend, tak bychom museli přistoupit k nějakému zpomalení rozvolnění, případně zastavení, ale zatím ten plán tak není,“ dodává Vojtěch.

Česko k úternímu ránu evidovalo 8 177 nakažených. Z toho 236 lidí je hospitalizováno. 4 738 se vyléčilo a 283 umřelo. V pondělí přibylo 53 nakažených a jedno úmrtí. Reprodukční číslo je 0,9. Pokud je R menší než jedna, počet nakažených v populaci klesá.