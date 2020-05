Novotný bez obalu: Agent RF mi neublíží, Zahradil je národovec, Filip bolševická svině a Hrad je rusko-čínská ambasáda

„Agent mi už teď neublíží.“

Jako první přišla řeč na kauzu ruského agenta. V této souvislosti Novotný podotkl, že nemá strach a uvedl, že je na toto „riziko“ už zvyklý. Věc odlehčil tím, když řekl, že se více bojí toho, že jeho žena zjistí, že smrká do umyvadla, což má přísně zakázáno. Obecně si však myslí, že nějaká hrozba není reálná.

„Já si myslím, že mi agent už teď neublíží. Že sem ten agent přijel, o tom vůbec... Mně je trapný o tom diskutovat. (Informace Respektu, pozn. red.), je to stoprocentní pravda. Já vím dneska, že je to pravda definitvně, ale když jsem to četl v Respektu, tak jsem věřil, že je to pravda, protože znám práci toho autora, myslím si, že mám povědomí o jeho zdrojích,“ uvedl Novotný s tím, že si je jistý tím, co novinář Ondřej Kundra píše.

Doplnil také, že pokud se jedná o hrozbu jako takovou, tak nejde o to, jestli mu to hrozí, ale jestli alespoň jako stát předstíráme, že nám to vadí. Podle něj ale stát ani nepředstírá. Jediný, kdo to dělá, je podle něj ministr zahraničí Tomáš Petříček, který je podle jeho slov „hodnej chlap“, kterému je „lidsky blbý“.

Starosta Řeporyjí dále potvrdil také informace, že je stále pod policejní ochranou, ale bližší podrobnosti neuvedl. Dodal jen, že policie pracuje velmi dobře.

Rovněž se zmínil o tom, že mu „vysoká autorita“ ve vládě domluvila, aby hrozby bral vážně. Novotný nechtěl svůj zdroj jmenovat, ale k věci dodal: „Takhle by měl bejt řízenej krizovej štáb, jak ho řídil on.“ V této souvislosti se pak vyjádřil k tomu, že ministr vnitra Jan Hamáček nebyl hned jmenován šéfem Ústředního krizového štábu: „A nejmenovat ho předsedou, šéfem ÚKŠ je zločin, za který by toho pachatele, kterého nejmenoval, postavit ke zdi a zastřelit. Zastřelit by měli toho člověka, co ho nejmenoval předsedou toho krizovýho štábu.“

„Jednou za rok musím dostat přes držku.“

Co se ještě týče strachu pražského starosty z nějaké formy útoku, bývalý bulvární novinář prozradil, že se bojí už asi 10 let, že „dostane přes držku“.

„Já jsem permanentně přesvědčenej vo tom, že já jednou za rok musím dostat přes držku, na ulici pěstí. Prostě musim! A furt jsem nedostal. Už 8 let. Což je divný, takže mi v tom průměru chybí asi pětkrát přes držku,“ prohlásil.

„Ne, pan Zahradil, ten se mě bojí, samozřejmě, představuju ohrožení,“ řekl.

A vzhledem k nedávné přestřelce s kolegou a europoslancem Janem Zahradilem je dost možné, že by se Novotnému toto přání mohlo splnit. Na to však starosta Řeporyjí reagoval nesouhlassně.

Dodal také, že nemá strach ani tak z výhrůžek, jako z toho, že mu někdo hodí zápalnou láhev do okna. To však ale nepovažuje za důvod k tomu, aby ustupoval ze svých principů.

Hrad jako rusko-čínská ambasáda

Starosta se vyjádřil také k Pražskému hradu, který označil za rusko-čínskou ambasádu.

„Na Hradě sedí opravdu smutná sestava, která prostě pracuje v žoldu Číny nebo Ruska...“ myslí si a za důkaz přitom považuje jakýkoliv rozhovor s prezidentem Milošem Zemanem či jeho „nohsledy“.

Novotný si totiž myslí, že tito lidé vždy hájí zájmy cizí mocnosti proti vlastním bezpečnostním složkám a službám.

V zájmu Ruska podle něj jedná také Zahradil, který je s Hradem jedna ruka. Dle něj je navíc černá ovce, která straně Petra Fialy dělá ostudu. Europoslance označil za „unikát ve straně“, a to kvůli své proruské rétorice.

Novotný o politicích

„My jsme demokratická strana, máme nějaké zásady a principy a on mi nemůže takhle vyhrožovat, to si nemůže dovolit, kór ještě ke všemu ke mně, nemůže si to dovolit, prostě,“ uvedl.

Pokud jde o Zahradila, téma se stočilo také na příspěvek na Twitteru, jehož autorem byl právě europoslanec. Novotný tento jeho tweet označil za brutální útok na jeho osobu. Šlo prý také o ubohost, kterou ho velice naštval

Doplnil také, že byl loni psychiatricky zkoumán znalecky, a že má určitě vyšší IQ než Zahradil. Dále o dotyčném prohlásil, že je národovec a představuje křídlo ODS s názory SPD nebo DSSS.

Dalším tématem se stal i předseda KSČM Vojtěch Filip a vlasovci. Filip totiž v minulosti prohlásil, že šlo o „fašistickou armádu“, a tak nevidí důvod vzdávat jí hold. Ani v tomto případě si kontroverzní starosta nebral servítky.

„Tak pan Filip je blb,“ řekl a dodal: „Ano, a je to blb a další člověk v ruským žoldu.“

Stejně tak si myslí, že „říct o panu Filipovi, že je bolševická svině, je naprosto v pořádku. I před dětma.“

Jako další přišla na mušku poslankyně Kořanová z ANO, která byla nazvána „husou“. Novotný jí rovněž vytkl, že mlčením kryje rozkrádání státu „estébákem“.