Evropský parlament poskytl svým zaměstnancům roušky zdarma. Překvapí vás ale jejich původ

Od zítřka nabývá platnosti nařízení, podle něhož se ve všech budovách Evropského parlamentu zavádí povinné nošení roušek. Informoval o tom český europoslanec za ANO 2011 Ondřej Kovařík. Jak se uvádí v českých médiích, tento krok je nezbytnou součástí procesu spočívajícího v postupném obnovení normálního provozu v unijních institiucích. Ještě v březnu Evropský parlament doporučil svým zaměstnancům pracovat z domova.

Ve svém tweetu Ondřej Kovařík sdělil, že všem zaměstnancům pracujícím v Evropském parlamentu byly poskytnuty bezplatné roušky. Český politik se rozhodl ukojit svou zvědavost a přečetl si informaci ohledně místa výroby, která byla uvedená na štítku. Zjistilo se, že rouška byla ušita v České republice, a sice v Brně.

„Evropský parlament @europarl CS zavádí od středy povinné nošení roušek ve všech svých budovách a každému zaměstnanci poskytl pár roušek zdarma…a víte, kde je šili? V Brně! Všechna čest!“ napsal český diplomat a europoslanec Ondřej Kovařík.

Ne všichni uživatelé však sdíleli radost českého politika a jeho hrdost na české výrobce. Podle komentujícího jménem Michal Prosek to není něco, co se dá považovat za dosažení jakéhosi úspěchu Českou republikou.

„To fakt není na co být hrdý v 21. století. To je asi podobné jako být velmoc ve výrobě papírových kelímků. No nicméně to odpovídá našemu obrazu. Taková malá evropská Bangladéš,“ rozptýlil optimismus českého europoslance dotyčný uživatel.

Jiní uživatelé vyjádřovali svou nespokojenost s tím, že v situaci, když Česko nemůže samostatně uspokojit vlastní poptávku po ochranných pomůckách, dodává roušky do Bruselu. Ostatní však tvrdili, že v případě s dodávkou roušek pro evropské instituce se nejedná o stejné objemy poptávky, jako v případě s celou republikou, a proto není možné to srovnávat.

Podpora českých výrobců v době koronakrize

V minulém měsíci Jana Vykoukalová, která zastává funkci ředitelky Asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků, zkritizovala českou vládu za její přístup vůči domácím firmám vyrábejícím roušky a další ochranné pomůcky. Podle ní, jsou české společnosti schopné zajistit potřebné dodávky na vnitřní trh. Nicméně, říká Vykoukalová, čeští politici preferují spolupráci se zahraničními firmami.