Novinářka Klicperová o koronaviru: Prymula jen obalamucuje svůj národ. Na strach a paniku se vykašleme, jsou zbytečné

Šéfredaktorka časopisu Lidé a Země se na svém Facebooku obula do Prymuly za to, jak se v poslední době chová. Narážela také na mnohé jeho vyjádření.

„Prymula je voják. Voják, který v čase krize obalamucuje svůj národ, snaží se všude jen bezdůvodně pěstovat ve spoluobčanech strach, zaslouží před vojenský soud. Teď si představuje, že si vyberete dvě tři rodiny a s těmi se budete stýkat. Víc nepůjde. Protože byste jinak mohli zemřít!“ napsala úvodem.

Dále však vyzvala všechny, aby si společně zopakovali fakta, která se dají jednoduše sledovat online. Připomněla například, že od 22.4. denní přírůstky lidí pozitivně testovaných na covid-19 nepřekročily stovku denně. Stejně tak i předchozí týdny na tom byly velice podobně, lehce přes stovku. Zmínila, že za včerejšek přibylo 28 lidí a zdůraznila, že to jsou lidé testovaní pozitivně, nikoli lidé, kteří umírají. Ce se týče počtu lidí v těžkém stavu v nemocnicích, je jich 42. Podle Klicperové přitom jde často o lidi s nahromaděnými dalšími nemoci a lidi staré.

„Ať si to chcete připustit nebo ne, staří lidé zkrátka umírají na nejrůznější choroby. Nikdy to nebylo jinak a nikdy to jinak nebude. Může mi někdo vysvětlit, před jakou pandemií nás tady pan plukovník chce chránit? Jde jen o jediné – pandemie přinesla moc, kterou pánové typu Prymuly konečně mohou užívat plnými doušky,“ myslí si.

„A tak bude rouškovat, sešněrovávat nesmyslnými příkazy a zákazy a Babiš ho bude za to poplácávat po ramenou. Však pandemie se hodí. Kdo by se teď staral o nějaké jeho finanční skandály? Vždyť musíme bojovat! Zakážeme všechno, malí podnikatelé zmizí, zbyde víc prostoru pro Agrofert a další přidružené podniky. Jaká krása! K tomu všemu nám dopomáhej koronavirus a strach, který se hodí udržovat,“ shrnuje svůj názor novinářka.

Zároveň se ptá, co z Prymuly zbude po, když už se lidé nebudete mít čeho bát.

Klicperová se ve svém příspěvku zaměřila také na to, že Prymula nedávno uvedl, že by chtěl, aby lidé žili v menších komunitách. To by dle něj znamenalo, že se budou například stýkat tři rodiny a další komunikace moc nebude.

„Tak už jste si vybrali ty tři rodiny, s kterými se budete moci stýkat?“ ptá se novinářka.

V neposlední řadě dotyčná okomentovala snímek, který připojila ke svému příspěvku. „Paní Aničku jsem fotila v Thomayerce. Byla na covid pokoji sama, čekala na výsledky, ještě nebylo jasné, zda je pozitivní či nikoliv. „Prosim vás, virus, já potřebuju domů, mám tam dědouška a želvu, je jí padesát let!“ Paní Anička by právem mohla mít strach. Ale nemá,“ podotkla s tím, že bychom se měli už na ten strach a paniku vykašlat, protože jsou zbytečné.

Reakce na sociální síti

A jak na slova Klicperové reagovali uživatelé Facebooku? Někteří s ní souhlasili, ale ve většině případů narazila na kritiku.

„Asi si neuvědomujete, že panu Prymulovi, Maďarovi, českému zdravotnictví a i nám samotným vděčíme za to, že se to tu nerozjelo jako jinde v Evropě. To, co tu píšete, jsou nevědecké bláboly. Ta nemoc je zlá v tom, že když se nedrží na uzdě, tak už se těžko zastaví. Smrtnost kolem 10 % je v zemích, kde nastal kolaps zdravotnictví, běžná věc,“ míní jeden z komentujících.

Další podotýkali, že ještě před měsícem se lidé báli a „teď, když je epidemie na ústupu, jsou všichni neohrožení a chytří jak rádia“.

Jiní uváděli, že poslední dobou začali pochybovat o tom, zda její dřívější zprávy ze zahraničí byly skutečně objektivní nebo byly viděny jednostranně tak, jako nyní dotyčná vidí jednání Prymuly.