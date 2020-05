Úterní update koronaviru v ČR: Země hlásí denní nárůst 22 případů. V republice je již 8 198 nakažených

Nejnovější údaje hovoří o tom, že v Česku je již 8 198 lidí, kteří se nakazili novým typem koronaviru. Pokud však odečteme oběti a také vyléčené, je aktuální počet nemocných 3051. Zmiňme, že je aktuálně hospitalizováno 236 osob, z toho 44 osob je ve vážném stavu. Nicméně lidí, kteří musí být hospitalizováni, neustále ubývá.

Pokud jde o počet vyléčených pacientů, ten od půlnoci stoupl o víc než 150, tedy na 4865. Zaměříme-li se na úmrtí, nemocí podlehlo celkem 282 osob. Podle aktuálních informací však zatím žádné úmrtí nepřipadá na dnešní den, úterý 12. května. Připomeňme, že v pondělí zemřel jeden nakažený člověk, v neděli tři lidé a v sobotu čtyři. Od března byl dosud jediným dnem bez úmrtí s koronavirem 15. duben.

Za zmínku také stojí, že bylo provedeno již 314 138 laboratorních testů, jak hovoří údaje z dnešního rána.

První tři případy koronaviru byly v naší republice ohlášeny v neděli 1. března. Díky tomu, že se v posledních týdnech situace lepší, vláda postupně ruší restriktivní omezení, která v březnu zavedla. V pondělí se po dlouhé pauze otevřely venkovní zahrádky restaurací, obchodní centra i kadeřnictví. Další vlna uvolňování by měla přijít již za dva týdny. Od 25. května budou lidé dokonce moci chodit venku za určitých podmínek bez roušky.

Vláda nemá plán, když se situace zhorší

Dnes jsme informovali o tom, že vláda zatím nemá jasno, jak bude postupovat v případě, že po 25. květnu dojde ke zhoršení epidemiologické situace v zemi. V rozhovoru pro server Novinky.cz to přiznal ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

V Česku od pondělí začala platit třetí fáze rozvolňování opatření. Za necelý týden, tj. 25. května, má přijít další čtvrtá fáze. Plán dalšího postupu však chybí.

„Pak už nic neexistuje. Jediné, co bude dál, jsou regulace provozů, které jsou již uvolněny, ale to pouze z hlediska protiepidemiologických opatření. Jde tedy například o rozestupy,“ sdělil Vojtěch Novinkám.

Jediné, co bude po 25. květnu plošně regulováno, jsou hromadné akce. Po 25. květnu by mohly být povolené akce do 500 osob, ale zatím nikoliv desetitisícové akce.