Česko hlásí 45 nových případů koronaviru. Od března se nakazilo 8222 lidí

Ministerstvo zdravotnictví ČR na svém webu informuje o aktuální situaci s koronavirem v Česku. Podle aktuálních informací bylo v úterý odhaleno 45 nových případů nákazy, od začátku března tak covidem-19 onemocnělo 8222 lidí. Již od začátku května se denní přírůstek nakažených drží pod stovkou. Laboratoře provedly celkem 318 398 testů.

Lékařům se dosud podařilo vyléčit 4890 pacientů, aktuálně tak s nemocí bojuje 3049 nakažených. V nemocnicích muselo být hospitalizováno 230 lidí. Na covid-19 zemřelo 283 pacientů.

Nejvyšší počet nakažených je i nadále v Praze, kde testy odhalily 1861 případů koronaviru. Přes 1100 nakažených hlásí Moravskoslezský kraj. Na 100 tisíc obyvatel ale nejvíce nakažených připadá na Karlovarský kraj, kde je to 146 případů na 100 tisíc obyvatel. Následuje Praha (134) a Olomoucký kraj (114), naopak nejlépe jsou na tom jižní Čechy.

Vláda nemá plán

Vláda zatím nemá jasno, jak bude postupovat v případě, že po 25. květnu dojde ke zhoršení epidemiologické situace v zemi. V rozhovoru to přiznal ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

V Česku od pondělí začala platit třetí fáze rozvolňování opatření. Za necelý týden, tj. 25. května, má přijít další čtvrtá fáze. Plán dalšího postupu však chybí.

„Pak už nic neexistuje. Jediné, co bude dál, jsou regulace provozů, které jsou již uvolněny, ale to pouze z hlediska protiepidemiologických opatření. Jde tedy například o rozestupy,“ sdělil Vojtěch.

Jediné, co bude po 25. květnu plošně regulováno, jsou hromadné akce. Po 25. květnu by mohly být povoleny akce do 500 osob, ale zatím nikoliv desetitisícové akce.

Podle ministra jeho resort vychází z toho, že celkově se koronavirovou krizi podařilo zvládnout. Zůstávají však problémy na regionální úrovni. Případné zpřísňování opatření bude probíhat právě na ní.

Jako nejrizikovější regiony uvedl Chebsko, Domažlicko, Ostravu a Prahu. „Sledujeme ta data v číslech každý den, vnímáme i situaci u sousedních států. Zhoršuje se třeba situace v Bavorsku a celkově v Německu roste reprodukční číslo,“ dodal.

Podle harmonogramu rozvolňování protikoronavirových opatření od pondělka otevřely nákupní centra, zahrádky restaurací, kadeřnictví, muzea a galerie či divadla a kina s účastí nejvýše 100 osob. Povolené jsou rovněž i bohoslužby, kulturní, společenské a sportovní akce, stejně jako svatby do 100 osob.

Od 25. května začne běžný provoz restaurací či ubytovacích zařízení. V tento den skončí i povinnost nošení roušek ve venkovních prostorech s tím, že budou nadále povinné v MHD a vnitřních prostorech. Ostatní činnosti budou povoleny