Konec spekulacím. Rodina Jaroslava Kubery konečně ví, na co předseda Senátu zemřel

Vinšová se k celé věci vyjádřila na Facebooku. Dodala také, že nechápe, proč celá anabáze trvala tak dlouho, když pitva byla provedena již 21. ledna.

„Jako příčina smrti je uveden infarkt myokardu, o kterém se celou dobu spekuluje a který zmínila i paní primářka při osobní schůzce 6. února,“ napsala.

„Závěr protokolu jsme konzultovali s tátovým ošetřujícím lékařem, kterému byl zaslán, a ten k tomu uvedl: Kromě plic, které odpovídaly tátovu kouření (mj. paní primářka nám při schůzce řekla, že na to, jak kouřil, jsou plíce v pohodě), byl opravdu zdravý a spokojený člověk a sám nepochybuje o tom, že infarkt byl vyústěním toho šíleného psychického tlaku, kterému byl vystaven,“ uvedla.

Dcera senátora také prozradila, že závěr zmiňovaného dokumentu konzultovali i s ošetřujícím lékařem . Přišli přitom k zajímavému závěru.

Dříve jsme přitom informovali o tom, že rodina zesnulého prozradila, že ani po více než třech měsících neznala přesnou příčinu jeho smrti. Patologoie totiž podle ní odmítala poskytnout zprávu o závěrech pitvy. Nyní si tak mohou „oddechnout“.

Dohady a otazníky kolem smrti Kubery

Kubera zemřel nečekaně dne 20. ledna. Bylo mu 72 let.Působil jako předseda Senátu ČR, člen ODS a dlouholetý primátor Teplic.

Zanedlouho po jeho smrti se kolem této smutné události začalo objevovat spousta otazníků. Někteří si totiž stáli za tím, že Kuberu infarkt postihl kvůli nátlaku Číňanů a Hradu. Také Kuberova manželka Věra dává jeho úmrtí do souvislosti s cestou na Tchaj-wan, kterou plánoval a kvůli níž čelil značnému tlaku ze strany Pražského hradu i čínské ambasády.

V minulosti se navíc na portálu Forum24 se objevil článek, v němž se uvádí, že na základě informací, které manželka a dcera zemřelého předsedy Senátu sdělily reportérům pořadu České televize 168 hodin, poslední dny života Jaroslava Kubery zásadně ovlivnily dvě události.

První z nich měl být lednový oběd s prezidentem Milošem Zemanem, kde mu byl zřejmě předán výhružný dopis Číňanů, a druhou pak byla schůzka s čínským velvyslancem, která se jen mezi čtyřma očima uskutečnila tři dny před Kuberovou smrtí.

V textu článku tehdy stálo, že lékaři po smrti předsedy Senátu zjistili, že infarkt, na který v pondělí 20. ledna 2020 zemřel, prodělal zřejmě už v pátek 17. ledna. V té době byl přitom na recepci na čínské ambasádě, kde se uskutečnilo zmíněné neplánované půlhodinové setkání s velvyslancem Čang Ťien-minem. Jeho žena následně uvedla, že s tématem schůzky se jí manžel nechtěl svěřovat. Po jednání ale prý jen mlčel, měl zvláštní náladu a jediné, co řekl, bylo, že pokud poletí na Tchaj-wan , Čína velvyslance odvolá. Obdobně tomu mělo být i poté, co Kubera absolvoval oběd u prezidenta Zemana. Když přijel domů, jen mlčel, chodil po zahradě a přemýšlel. Jeho manželka dodala, že za 52 let, co byli manželé, ho v takovém stavu neviděla.

K celé kauze se pak začali vyjadřovat různí politici. Například český politik a bloger František Matějka na svém Facebooku uvedl, že se mu diskuze o smrti senátora nelíbí a nepovažuje je za vhodné.

„Zneužívat jméno Jaroslava Kubery a udělat si tak z mrtvého člověka, který se už nemůže vyjádřit a bránit, agendu své vlastní politiky, je ze strany oportunistů, jako je Telička, sprosté, ubohé a hodno opovržení,“ stálo v jednom z jeho příspěvků.

K věci se vyslovil například i oficiální mluvčí Pražského hradu Jiří Ovčáček. Ten sdílel na svém Facebooku příspěvek Václava Stehlíka, který se ve svém komentáři zaměřil na to, kdo tlačil na zesnulého senátora Jaroslava Kuberu. Poukazoval přitom na to, že ti samí senátoři, kteří kritizovali Hrad, na něj tlačili, aby jel na Tchaj-wan.

Nicméně, bývalý kandidát na prezidenta České republiky Jiří Drahoš považuje výše zmíněný předpoklad o tom, co předcházelo smrti senátora Kubery, za konspirační teorii a odmítá s tím souhlasit.