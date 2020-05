Klaus ml. se pustil do Pekarové Adamové: Politici vašeho typu tady chránili kůrovce a zničili např. Šumavu

Nedávno se v médiích objevily informace o tom, že Ministerstvo zemědělství ČR chce hájit 31 území pro vodní nádrže. Nejvíce, tedy sedm, jich připadá na Kraj Vysočina a některé nádrže ve Zlínském kraji by měly mít i přes 200 hektarů. Tyto informace uvedli zástupci ministerstva na pondělní tiskové konferenci. Připomeňme, že celkově by nová místa zadržela 273 milionů metrů krychlových vody, což je zhruba třetina vodní nádrže Orlík. S místy, která v pondělí resort zemědělství představil, již souhlasili starostové tamních obcí. Uvedl to ministr zemědělství Miroslav Toman. V současné době je v tzv. generelu lokalit pro akumulaci povrchových vod 65 míst.

„Proti suchu je třeba bojovat nikoliv podlamováním naší energetické základny, například tím, že odstavíme jaderné elektrárny, ale vybudováním nových vodních nádrží,“ řekl tehdy prezident s tím, že budování však brání „zelení aktivisté“.

Názor Pekarové Adamové

Věc okomentoval také v jednom z rozhovorů český prezident Miloš Zeman. Česká hlava státu si myslí, že by naše země měla kvůli suchu vybudovat nové vodní nádrže a přehrady. Zadržování vody v krajině Zeman považuje za nejpodstatnější opatření, protože nyní podle něj voda z republiky odtéká do sousedních zemí bez užitku.

Problémem sucha se na svém Twitteru zabývala také současná předsedkyně TOP 09 Markéta Adamová Pekarová. Ta mimo jiné uvedla, že „krizi nevyřeší ti, co ji způsobili“ a stavba přehled dle ní není řešením.

„Přehrady nejsou řešením sucha. Není totiž co zadržovat. Cestou, jak se suchem účinně bojovat, jsou změny v zemědělství a hospodaření s půdou i lesy. Nelze ale nic čekat od vlády, kde je jeden agrobaron premiérem a druhý ministrem zemědělství. Krizi nevyřeší ti, co ji způsobili,“ uvedla politička.

​Na poněkud kontroverzní slova političky reagovalo spousta uživatelů. Někteří komentující s ní souhlasili, ale většina se přikláněla k tomu, aby by se dotyčná měla raději poradit s někým, kdo celé věci rozumí. Další se pozastavovali nad tím, že si Pekarová nejspíše myslí, že „sucho začalo až za vlády Babiše“. Někteří pak uváděli, že výstavbu přehrad považují za přínosnou.

Jiní její slova raději brali sportovně: „Jo, poručíme větru a dešti!“

Tento názor se však moc nezamlouval šéfovi Trikolóry. Václav Klaus mladší argumentoval tím, že sucho rozhodně nezpůsobil ministr zemědělství a vyjádřil se také k tomu, co způsobili „politici jejího typu“.

„Přehrady (rybníky, nádrže...) jsou řešením sucha ve všech zemích světa. Sucho nezpůsobil ministr Toman, ale to, že již 3 roky je méně srážek (deště a sněhu). Hospodaření s lesy je pravda, ale spíš politici vašeho typu tady chránili kůrovce a zničili např. Šumavu,“ setřel svou kolegyni Klaus junior.

​Nicméně, i Klaus si vysloužil za svůj postoj kritiku. Někteří uživatelé mu vzkazovali, aby raději mlčel, jiní mu vyjadřovali souhlas.