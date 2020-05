Babiš prozradil, že již brzy by se mohly znovu otevřít hranice se Slovenskem a Rakouskem

Český premiér Andrej Babiš dnes prozradil, že by se brzy mohly zase otevřít hranice mezi Českou republikou, Slovenskem a Rakouskem. Konkrétně předseda vlády zmínil termín 8. nebo 15. června. Dodal však, že o tom, kdy se otevřou hranice s Německem, Česká republika zatím nejedná.

Premiér uvedl, že hranice z Česka jsou již otevřené, ale zdůraznil, že vycestování omezují podmínky okolních zemí. Pokusil se však říci, kdy se situace mohla změnit.

„Dne 8. nebo 15. června by se mohly otevřít hranice mezi Rakouskem, Českem a Slovenskem,“ nastínil situaci.

„S Německem nejednáme, vypadá to tam epidemiologicky jinak,“ vysvětlil Babiš a narážel tím na Bavorsko.

Pokud jde však o našeho západního souseda, je situace zatím nejasná a neví se, kdy by se hranice s Německem mohly otevřít.

Právě Bavorsko totiž s naší republikou přímo sousedí a v současnosti je v něm několikanásobně více nakažených koronavirem než v tuzemsku. Dodal také, že pokud jde například o Rakousko, to chystá otevření hranic s Německem dne 15. června.

Zmiňme, že Česká republika kvůli pandemii koronaviru uzavřela své hranice se všemi zeměmi dne 16. března. Znovu je pak otevřela o více než měsíc později, konkrétně dne 27. dubna. Znamená to, že lidé sice mohou vycestovat do zahraničí, ale při zpáteční cestě se musí prokázat negativním testem na covid-19. Ten však nesmí být starší čtyř dnů. Pokud jej nemají, musí rovnou zamířit do dvoutýdenní karantény.

Jak již v úvodu naznačil Babiš, přestože Češi mohou vycestovat, do většiny okolních zemí je nevpustí. Ministerstvo zahraničí ČR však na svých stránkách zveřejnilo kompletní seznam, kam a za jakých podmínek lidé mohu vyjet.

Dovolená v Česku

V souvislosti s otevíráním hranic a cestováním do ciziny však Babiš zmínil, že by podle něj bylo ideální, kdyby Češi o prázdninách nikam necestovali a zůstali doma.

„Chceme, aby Češi zůstali o prázdninách doma a utratili tady své peníze,“ řekl premiér s tím, že by tento krok měl pomoci nastartovat českou ekonomiku.

Koronavirus u nás

Podle nejnovějších údajů v Česku od března onemocnělo již 8 222 lidí. Kromě toho se lékařům podařilo vyléčit 4890 pacientů, naopak 283 nakažených zemřelo.

Zmiňme, že v úterý bylo odhaleno 45 nových případů nákazy. Již od začátku května se denní přírůstek nakažených drží pod stovkou. Laboratoře provedly celkem 318 398 testů.

Lékařům se dosud podařilo vyléčit 4890 pacientů, aktuálně tak s nemocí bojuje 3049 nakažených. V nemocnicích muselo být hospitalizováno 230 lidí. Na covid-19 zemřelo 283 pacientů.