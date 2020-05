Stropnický: Rétorika vytvářející nepřítele z Ruska je podobná vytváření obrazu nepřítele z islámu

Svůj komentář na wébových stránkách Deníku Matěj Stropnický zveřejnil pod názvem Rusové jsou muslimové liberálů a poukázal na to, že strach je univerzální nástroj manipulace a mohou jej používat jak ultrapravicové strany, tak liberální strany. A právě teď jsme svědky tohoto vykořisťování lidských emocí, když čteme články o zvěrstvech Rudé armády a činech vlasovců, kdy sledujeme vývoj „špionážní“ kauzy s ruským diplomatem a kufrem jedu. A podíleli se na tom tři pražští komunální politici ze tří politických stran: Ondřej Kolář (TOP 09), Pavel Novotný (ODS) a Zdeněk Hřib (piráti), kteří vypadají tak, jako že jsou v epicentru hrdinné války z Ruskem.

„Kolář (TOP 09), Novotný (ODS) a Hřib (piráti) mezi sebou hlavně vedou boj o pražské liberální voliče. A ti jsou ve své většině proevropští, proameričtí a léta latentně protiruští. Je dobré si přiznat, že Putinův režim je v mnoha ohledech odpudivý. To ale i Trumpova politika třeba. Hlasy u liberálů ale nese ‚boj s Ruskem´, ono je v očích liberálního elektorátu ohrožením Evropy, demokracie a svobody. Není jen cizí a jiné, je zlé, je to nepřítel a chce nás zničit,“ uvádí politik.

Podle Stropnického jde především o boj o pražské liberální voliče.

Stropnickému rétorika vytvářející nepřítele z Ruska, Putina a často i z Rusů samotných připomněla podobné vytváření obrazu nepřítele z islámu, Arabů a muslimských uprchlíků. Píše, že liberálové se obvykle vysmívali někdejšímu strachu z muslimské imigrace a obviňovali z xenofobie a rasismu zastánce těchto názorů.

„Píšu to ne proto, že bych chtěl tvrdit, že tehdy nebujel žádný šovinismus, nerašila žádná xenofobie a nekolovaly žádné hoaxy. Píšu to pro ten rychlý soud, jehož se všem, kdo nechtěli vítat dost radostně, vzápětí dostávalo,“ podotýká Stropnický.

Liberální politici tak hrají také na pocit strachu, ale jen strachu svých voličů, kteří vnímají Rusko jako hrozbu.

„Jenže jak se čelní liberálové chovají, když jde o strachy a předsudky jejich voličů? Najednou se mnozí neštítí účelově přepisované historie v neprospěch Ruska, nefiltrované zášti, panruského (nejen protiputinovského) šovinismu, xenofobie vytvářející z Ruska a Putina monstra a z Rusů přitroublé balíky, kteří si jeho vládu nechají líbit. Najednou nevadí ricinové hoaxy a fakenewsy o hrozících vraždách,“ vysvětlil politik.

Podle něj trio pražských politiků „čeká, těší se na reakce protistrany, aby jim dodala aureolu mučedníků, srdnatě si (pod deštníkem NATO a se slovy podpory velení aliance) nedělají starost z žádné reakce, ačkoli jsou jejich činy i vyjádření cílené a systematické provokace, mají zaručenu beztrestnost“.

Na závěr svého komentáře Stropnický konstatuje: „Rusové jsou muslimové našich liberálních vrstev, na ty se ve slušné společnosti plivat může. A oč je protiruský šovinismus přítomněji u vzdělanějších a bohatších vrstev, o to si zaslouží větší opovržení.“

Ruský poslanec: Tajné služby jiných zemí by mohly iniciovat kachny v českých médiích o dovozu jedu z Ruska

Zprávy v českých médiích o tom, že dočasně pověřený vedoucí zastupitelství Rossotrudničestva v Praze by mohl dovézt do této země jed, připomínají novinářské kachny, které by mohly být iniciovány americkými nebo britskými tajnými službami, domnívá se člen výboru Státní dumy pro bezpečnost a boj s korupcí Andrej Lugovoj.

„Tento příběh s jedem je podle mého názoru obyčejná novinářská kachna. Prostě už byl pro obyvatele vytvořen jedovatý obraz Ruska po příbězích (Alexandra) Litviněnka a Skripalových. Proto bylo velmi jednoduché rozšířit podobnou dezinformaci,“ soudí poslanec.

Lugovoj nevyloučil, že publikace v českých médiích mohly být iniciovány tajnými službami jiných zemí.