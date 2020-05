„Česko není právním státem.“ Vyvadil nabízí právní pomoc „ruskému agentovi“ a varuje před militantní protiruskou opozicí

Advokát Jiří Vyvadil se omluvil údajnému ruskému agentovi, jenž měl podle řady médií dopravit do Česka ricin. Komunální politiky, kteří byli vzati pod policejní ochranu, označil za fašisty a nabídl ruskému diplomatovi právní pomoc.

Bývalý poslanec a nyní advokát Jiří Vyvadil zveřejnil na svém Facebooku otevřený dopis pověřenému řediteli Ruského střediska vědy a kultury v Praze Andreji Končakovovi. „Podle Kundry a Petříčka zabijáka, který měl odstranit naše udatné fašisty,“ doplnil. V něm se omlouvá za štvanici, která vznikla poté, co ho server Seznam Zprávy a pořad ČT 168 hodin označili za onoho ruského agenta, který měl podle týdeníku Respekt dopravit v kufru do Česka ricin.

„Dovolte mi, abych Vám popřál pevné nervy, protože útoky, kterých se vůči Vám dopouští má země v podobě nenávistných novinářů a stejně nenávistného ministra zahraničních věcí Tomáše Petříčka, který vyvíjí intenzivní snahu po co nejhorším zostření vztahů s Ruskem, jsou nemalé,“ napsal.

Vyvadil je přesvědčený, že kvůli počínání ministrů sociální demokracie Jana Hamáčka a Tomáše Petříčka bude ČSSD pro většinu lidí nevolitelná.

Vyvadil dále připomíná, že coby zakladatel facebookové skupiny Přátelé Ruska v České republice je sám „protiruskou kavárnou řazen mezi Putinovy agenty či ruské šváby“. „To mě velmi těší,“ poznamenává k tomu.

Podle něj smysluplný rozvoj Česka by byl nemožný, pokud by „vládu převzala dnešní militantní a mimo jiné též protiruská a prosudetskoněmecká opozice“. Připomíná, že podal trestní oznámení jak na Pavla Novotného ve vztahu k pomníku vlasovcům, tak i na Ondřeje Kundru, Tomáše Petříčka a Týdeník Respekt, u kterých je přesvědčen, že se v ricinové kauze dopustili zločinu šíření poplašné zprávy.

„Já osobně pak nehodlám jen tak pasivně přihlížet tomu, jak se zlo šíří v českém politickém prostředí,“ vysvětluje své pohnutky Vyvadil.

„Vaše velvyslanectví požádalo o Vaši ochranu. Dlužno dodat, že nevěřím, že se vám jí dostane. Česko není právním státem a je prakticky vyloučeno, aby ministr vnitra či policie politicky připustila, že se Vám děje příkoří,“ míní Vyvadil.

Ruské velvyslanectví dříve odmítlo tvrzení, že by Končakov do Česka dovezl jed či by představoval hrozbu pro české komunální politiky. Ruští diplomaté dále upozornili, že po zveřejnění jeho jména mu začali chodit výhružky, a proto požádali českou stranu o policejní ochranu.

Dále oznámil, že podává oznámení i proti starostovi Prahy 6 Ondřeji Koláři a nabídl Končakovovi právní pomoc, stejně jako i ruskému vyšetřovacímu výboru, který zahájil trestní řízení ve věci odstranění sochy maršála Koněva.

„Troufám si tvrdit, že s výjimkou Prahy, která je většinově protiruská a fašistická, zbytek republiky cítí k jednání těchto pachatelů v převažujícím měřítku hluboký odpor,“ dodal.