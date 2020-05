Z koronaviru se u nás vyléčilo již přes 5000 osob. Země hlásí aktuálně 2 909 nemocných

Pokud jde o koronavirus, situace v České republice se zatím vyvíjí dobře. Během dnešního dne počet lidí vyléčených z onemocnění covid-19 překročil hranici 5000. To znamená, že se vyléčily již tři pětiny pacientů. Aktuálně je u nás nakaženo méně než tři tisíce osob.

Z aktuálních dat českého ministerstva zdravotnictví vyplývá, že k dnešnímu dni se u nás koronavirem nakazilo celkem 8 240 lidí. Když však odečteme vyléčené pacienty a oběti, aktuálně se u nás s nemocí léčí 2 909 osob. V nemocnici přitom muselo být hospitalizováno 230 pacientů, což je o šest méně než předchozí den. Ve vážném stavu bylo 43 pacientů. Pokud jde o dnešní přírůstek nemocných, činí zatím 19 osob. Celý květen se tak přírůstek případů nakažených drží denně pod stovkou.

Babiš o cestování do zahraničí

Do dneška s koronavirem zemřelo už 288 lidí, naopak se z nemoci podařilo vyléčit 5043 lidem. Zmiňme také, že bylo zatím provedeno celkem 326 954 testů.

Český premiér Andrej Babiš dnes prozradil, že by se brzy mohly zase otevřít hranice mezi Českou republikou, Slovenskem a Rakouskem. Konkrétně předseda vlády zmínil termín 8. nebo 15. června. Dodal však, že o tom, kdy se otevřou hranice s Německem, Česká republika zatím nejedná.

Premiér uvedl, že hranice z Česka jsou již otevřené, ale zdůraznil, že vycestování omezují podmínky okolních zemí. Pokusil se však říci, kdy se situace mohla změnit.

„Dne 8. nebo 15. června by se mohly otevřít hranice mezi Rakouskem, Českem a Slovenskem,“ nastínil situaci.

Pokud jde však o našeho západního souseda, je situace zatím nejasná a neví se, kdy by se hranice s Německem mohly otevřít.

„S Německem nejednáme, vypadá to tam epidemiologicky jinak,“ vysvětlil Babiš a narážel tím na Bavorsko.

Právě Bavorsko totiž s naší republikou přímo sousedí a v současnosti je v něm několikanásobně více nakažených koronavirem než v tuzemsku. Dodal také, že pokud jde například o Rakousko, to chystá otevření hranic s Německem dne 15. června.

Zmiňme, že Česká republika kvůli pandemii koronaviru uzavřela své hranice se všemi zeměmi dne 16. března. Znovu je pak otevřela o více než měsíc později, konkrétně dne 27. dubna. Znamená to, že lidé sice mohou vycestovat do zahraničí, ale při zpáteční cestě se musí prokázat negativním testem na covid-19. Ten však nesmí být starší čtyř dnů. Pokud jej nemají, musí rovnou zamířit do dvoutýdenní karantény.