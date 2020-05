Novináři porovnali, jak řeší odstup ve vlacích soukromí dopravci a České dráhy. Čí postup je efektivnější?

S rozvolněním opatření proti koronaviru stoupá i počet cestujících ve vlakové dopravě. Nadále však platí nařízení zachovat si bezpečný odstup. Soukromí dopravci a státní České dráhy na to jdou jinak.

Jak píší reportéři deníku Právo, národní dopravce se rozhodl odpovědnost za své zdraví přenechat samotným pasažérům. S vyhlášením nouzového stavu České dráhy zrušily možnost rezervace míst a nechávají dodržování bezpečné vzdálenosti na samotných cestujících. Tento přístup zatím nehodlají měnit ani po rozvolňování opatření.

„V současné době není možná rezervace míst ve vlacích ČD, a to z toho důvodu, aby si cestující mohli vybrat místo přímo ve vlaku a měli tak možnost mezi sebou dodržovat, pokud je to s ohledem k provozu možné, bezpečnou vzdálenost,“ cituje Právo mluvčí ČD Vandu Rajnochovou.

V případě růstu poptávky jsou ČD připraveny posílit vlaky o další vozy. Nicméně případné nárazové frekvenci cestujících nejsou schopny předcházet.

Zcela opačný přístup ale zvolili soukromí přepravci, a sice RegioJet a Leo Express. Ti prodávají vždy pouze místenky a systém nastavili tak, aby mezi cestujícími byla vždy jedna sedačka volná, pokud například necestují v páru. Oba dopravci cestujícím rozdávají roušky.

Každopádně doporučený rozestup dva metry ve vlacích nedokáže zajistit žádný z dopravců. Z tohoto důvodu společnosti počítají s brzkým návratem do běžného provozu, který nejspíše nastane v polovině června.

„S tím, jak se už vrací fungování v řadě oblastí do normálu, bude se také RegioJet vracet k původnímu uspořádání míst ve vlacích,“ cituje Právo slova mluvčího RegioJetu Aleše Ondrůje.

V poslední době počet cestujících postupně roste. Podle společnosti RegioJet se počet cestujících za poslední tři týdny zvýšil až čtyřnásobně oproti období největších omezení.

Všichni dopravci navíc dávají přednost, aby si lidé kupovali jízdenku přes internet nebo na pokladně. V případě, že si cestující bude chtít koupit jízdenku u průvodčího, musí počítat s přirážkou. V případě RegioJetu je prodej místenek na palubě vlaků výjimečný.

Vláda 12. března vyhlásila nouzový stav kvůli vypuknutí pandemie koronaviru. Na základě souhlasu parlamentu byl dvakrát prodloužen a bude platit do neděle 17. května. O týden později, tedy dne 24. května, dojde k poslední fázi rozvolňování opatření.

Jediné, co bude po 25. květnu plošně regulováno, jsou hromadné akce. Po 25. květnu by mohly být povolené akce do 500 osob, ale zatím nikoliv desetitisícové akce. V tento den skončí i povinnost nošení roušek ve venkovních prostorech s tím, že budou nadále povinné v MHD a vnitřních prostorech.