Komentátorka Stonjeková o ruském agentovi s ricinem: Celá kauza je jedno velké absurdní divadlo a Novotný je provokatér

Jedno velké divadlo...

Hned v úvodu PL zajímalo, jak se Stonejková k celé kauze staví. Moderátor rozhovoru připomněl, že kromě Ondřeje Kundry se do kauzy vložil také investigativec Janek Kroupa, který zjistil, že dotyčný Rus do Prahy přicestoval s kufříkem, což prý potvrzuje Kundrovu verzi. Na to však komentátorka pobaveně reagovala tak, že „dvě vyhlášená česká novinářská esa shodně „vyinvestigovala“ šokující informaci, že agent přicestoval s kufříkem“.

„Zatímco běžně se podle pánů Kundry a Kroupy cestuje s čím – s igelitkou, lodním vakem nebo s chlebníčkem přes rameno? Upřímně řečeno, zjištění o kufříku je samo o sobě asi stejně průlomové, jako kdyby oba zmiňovaní novináři přišli s informací, že lyžař měl na nohách lyže,“ vysvětlila ironicky svůj pohled na věc.

Dodala také, že se jí v tomto případě hledá seriózní tón jen velmi těžko a myslí si, že celá tato kauza je jedno velkéod A až do Z. „Ať už tím, co ji v prvopočátku spustilo, nebo tím, jak nyní pokračuje. Jediné, co zatím nevíme, je, kolik dějství bude toto divadlo mít,“ nastínila.

Následně se vyjádřila i k samotnému Ondřeji Kundrovi a připomněla všem, co je vlastně zač.

„Navíc těm, kteří mají krátkou paměť, jen připomenu, že Ondřej Kundra je ten samý pán, který před časem šířil fake news o vraždě ruského novináře Babčenka, který vůbec zavražděn nebyl a hystericky obviňoval politiky z toho, že u nás Babčenkovi nebyl udělen azyl – o který přitom Babčenko nikdy nežádal. Už proto je třeba brát páně Kundrova zjištění s patřičnou rezervou,“ myslí si.

Rukopis rafinované tajné služby?

Dále okomentovala také to, že podle médií měl kontrarozvědku varovat anonym. Tento „fakt“ tak podle Stonjekové jen vnáší „do už tak dost neuvěřitelného příběhu další neuvěřitelnost“. Následně se pokusila krok po kroku rozebrat hlavní údajnou pointu příběhu.

„Rusové pošlou do Čech agenta, který má prý zlikvidovat dva naprosto nevýznamné komunální politiky plus jednoho o něco méně nevýznamného primátora, a na tuto akci zvolí naprostého diletanta, o jehož příjezdu i obsahu zavazadla (!!!) ví během chvíle polovina republiky,“ popsala.

Vzhledem k výše zmíněnému už jen poznamenala, že jestli tohle podle někoho nese rukopis rafinované tajné služby, jestli tohle je ta autentická ruská hrozba, tak si všichni můžeme zhluboka oddechnout. A proč vlastně? „Protože v takovém případě proti nám nestojí žádný geniální James Bond, ale naopak inspektor Clouseau ve své nejčistší podobě,“ uvedla.

„Cílené úniky informací nebo naopak dezinformací do médií, jsou něčím, co jsme v minulosti zažili už mnohokrát a bezpochyby ještě i zažijeme,“ řekla.

Nicméně, skutečnost, že o celé kauze informoval právě novinář, vnímá komentátorka tak, že „blízkost vazeb mezi některými novináři i politiky a některými lidmi z tajných služeb, je minimálně předmětem k vážnému zamyšlení“. To ale podle jejích slov není nic nového.

V neposlední řadě uvedla, co si myslí o tom, že vedení Bezpečnostní informační služby (BIS) podalo kvůli úniku informací trestní oznámení. Připouští, že jednou možností je to, že jde o další indicii, že je celá kauza skutečná. „Druhá možnost nicméně je, že se jedná jen o kouřovou clonu, která má zakrýt právě onu „blízkost vazeb“, o které jsem mluvila v předchozí odpovědi. Víc k tomu asi nemá smysl dodávat,“ uzavřela věc.

Novotný je známý provokatér

Pokud jde o danou kauzu, souvisí s ní také to, že jsou nyní pod policejní ochranou pražský primátor Zdeněk Hřib, starosta Prahy 6 Ondřej Kolář a starosta Řeporyjí Pavel Novotný. Poslední zmíněný navíc v nedávném rozhovoru zmínil, že byl „vysoce postaveným členem vlády“ varován, aby tuto bezpečnostní hrozbu bral opravdu vážně.

K tomu Stonjeková dodala jen to, že ač jsou všichni tři pod policejní ochranou, paradoxně jim „vůbec nic nepřekáží v čilé komunikaci s médii a v dalším budování jejich osobního PR“.

„Jestli je toto typické chování člověka, který má oprávněnou obavu o svůj život, na to nechť už si odpoví každý sám…,“ dodala.

„Jestliže tvrdí, že ho varoval vysoce postavený člen vlády, pak má taková informace úplně stejnou relevanci, jako kdyby řekl, že ho varoval třeba Limonádový Joe, kačer Donald nebo hoši od Bobří řeky. Představa, že ruské tajné služby nemají na práci nic lepšího, než se zabývat nějakým starostou nějakých Řeporyjí, je mimo realitu. Zvláště, když jde o starostu, který ze sebe před časem v ruské televizi dobrovolně udělal kašpárka a de facto posloužil ruské domácí propagandě,“ míní.

Záměrné zhoršení česko-ruských vztahů – ano či ne?

A co se týče řeporyjského starosty, ten je dle komentátorky známý. Z tohoto důvodu je dle ní potřeba brát s rezervou vše, co tento člověk do veřejného prostoru vypouští.

Dokonce se objevily spekulace, že informace o agentovi s ricinem byla vypuštěna záměrně, aby byly poškozeny vztahy mezi Českem a Ruskem. V tomto případě si dotyčná myslí, že zde jistě existuje určitá skupina politiků, kteří mají eminentní zájem na tom, dělat z česko-ruských vztahů větší téma, než jaké ve skutečnosti je.

„Do značné míry je to dáno tím, že tito politici ani žádné jiné téma nemají, a tak hrají s jedinou kartou, kterou mají v ruce a která jim dává alespoň nějakou šanci na oslovení alespoň nějaké části elektorátu,“ vysvětlila jejich chování a dodala, že právě proto jsme svědky obskurní situace, kdy se každý bezvýznamný komunální politik snaží dělat zahraniční politiku.

Podle ní jde mnohdy až o extrém a celou věc vnímá tak, že „místo pragmatismu a racionality, o které má v zahraniční politice jít především, tu zuří emoce a touha budovat si image na tom, kdo se vůči Rusku více vymezí“. Přitom je ale vcelku zjevné, že o Rusko tu zase až tolik nejde. „Obojí je pouze prostředek, jak si pěkně načechrat peříčka před domácím publikem,“ myslí si.

„Podívejte se třeba na Novotného a ODS nebo na Koláře a jeho TOP 09. Oba dva jsou už nějakou dobu daleko mediálně aktivnější, než předsedové jejich stran, tedy Fiala a Pekarová Adamová. Do značné míry své předsedy o parník mediálně převyšují a oba si jedou svojí osobní politickou kampaň,“ řekla.

Dalším důvodem, proč se tak někteří chovají, je podle ní do značné míry i vnitropolitická situace v některých stranách.

Zmínila také to, že Kolář aktuálně čelí snaze Pirátů o odvolání z funkce starosty Prahy 6. Co se týče Novotného, je zase veřejným tajemstvím, že tento chlapec je vlastně jen taková sladká pomsta bývalé první místopředsedkyně ODS, Alexandry Udženije, která na Novotném roztomile demonstruje, jak je Fialovské vedení neschopné a bezzubé.

„A ruku na srdce, demonstruje to zatraceně dobře!!! Schopný lídr by Novotného šmahem srovnal do latě a nedovolil by, aby se z tak obskurní figurky stala v současnosti nejviditelnější tvář občanských demokratů. Petr Fiala ale žádný lídr není, a tak vrcholem jeho „rovnání do latě“ je to, že si s Novotným udělá veselé selfíčko na Facebook. Tím pan předseda ukazuje nejenom to, že není žádný lídr, ale i to, že vůbec nechápe, o co Novotného loutkovodičům ve skutečnosti jde…“ dodala závěrem.