„Opět se ukazuje, že EU nepomáhá, ale škodí!“ Tento požadavek Bruselu povede k šíření koronaviru, tvrdí Fiala

Radim Fiala dal jasně najevo, že nesouhlasí s některými názory a postoji Evropské unie, pokud jde o současnou situaci. Ve svém facebookovém statusu se proto zaměřil na to, k čemu EU a podobné instituce vyzývají a řekl k tomu své.

„Drzost a šílenost Evropské unie nezná mezí. Evropská komise vyzývá, aby státy „nediskriminovaly“ (tedy nerozlišovaly) členské státy a jejich občany při uvolňování přísných restrikcí na hranicích. Pokud tedy stát dovolí přicestovat cizincům na své území, měl by to podle EU dovolit všem, ne jen těm z vybraných regionů,“ začal svůj příspěvek politik.

Podle něj se ale v Bruselu asi zbláznili. Zajímá ho totiž, jak by si to dotyční představovali, když je nějaké země silně zasažená koronavirem.

„To povolím jejím občanům, aby u nás šířili koronavirus? Evropská unie svým postupem de facto šíří koronavirus! EU chce na oltář globalismu a eurocentralismu obětovat zdraví občanů evropských zemí! Opět se ukazuje, že Evropská unie nepomáhá, ale škodí! Čím dříve z ní odejdeme nebo čím dříve se rozpadne, tím lépe!“ nebál se silných slov.

„Moudré“ hlavy z Bruselu...

Ve svém příspěvku pak citoval slova místopředsedkyněMargrethe Vestagerové, která komentovala téma diskriminace. „Nemůžete rozlišit jednoho držitele pasu od jiného. Virus nerespektuje žádné hranice. Je daleko důležitější zachovávat obecně přísné hygienické podmínky, ale ne podle státu, ze kterého člověk pochází,“ zmínil její názor.

Dal však patřičně najevo, že s jejím pohledem na věc nesouhlasí: „Ale můžeme rozlišit, milá paní Vestagerová, můžeme. A nechceme, abyste nám do toho kecala Vy či jiné další „moudré“ hlavy z Bruselu.“

Fiala a hnutí SPD, jehož je členem, si totiž stojí za tím, že režim na hranicích je možné uvolňovat s těmi zeměmi, u kterých se prokáže, že tam je situace s vývojem epidemie dobrá. Rozhodně by se však nemělo uvolnit cestování ze zemí, kde se koronavirus nadále šíří.

„Takže vláda zde zavedla drastická opatření, škrtila ekonomiku, omezila občanské svobody, čímž zabránila šíření viru, ale pak sem najednou vpustíme cizince, kteří budou virus šířit?“ ptá se nevěřícně a dodává: „Fakt v Bruselu spadli z višně.“

Dále je podle něj důležité, abychom sledovali nejenom to, zda je situace v té dané zemi dobrá, ale také to, zda tato země neotevírá své území občanům ze států, které jsou zasažené. „Když by například Slovensko, kde je situace dobrá, takto otevřelo dveře Italům, tak bude koronavirus šířit i tam a my bychom jim dveře otevřít neměli“ uvedl příklad a dodal, že věří, že jednotlivé evropské vlády nebudou šílené jako Evropská komise.

„Už je třeba ukončit neúspěšný projekt EU vedený druhořadými politiky a obnovit spolupráci svobodných svrchovaných národů na úrovni států,“ myslí si jedna uživatelka.

Pokud jde o to, jak na Fialův příspěvek reagovali uživatelé, politik se vesměs setkal s pochopením. Lidé mu vzkazovali, že „EU je zlo“.

Jiní však Fialovi vzkazovali, že nemá věci překrucovat, protože „doporučení není požadavek“.

Názor Evropské komise

Fiala svým příspěvkem narážel na nedávné doporučení Evropské komise, podle kterého by členské země měly začít pozvolna uvolňovat přísná opatření na hranicích. Za zmínku však stojí zejména to, že EK vyzývá, aby státy následovaly názor vědy, a hlavně nediskriminovaly další členské státy a jejich občany při uvolňování přísných restrikcí. Zastává tedy názor, že pokud stát dovolí přicestovat cizincům na své území, měl by to dovolit všem, ne jen těm z vybraných regionů.